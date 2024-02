“Hay respuestas que aún no se han dado”: los peros que le quedan al Senado para el debate de la reforma pensional

Una de las legisladoras que plantea esos interrogantes es la senadora del Partido de la U y ponente del articulado, Norma Hurtado , quien por ahora no tiene en sus planes acompañar el articulado presentado por el Gobierno de Gustavo Petro.

La propuesta del Gobierno nacional sobre ese articulado es que todos aquellos cotizantes al sistema que se encuentren en fondos privados y que coticen hasta tres salarios mínimos y más de tres salarios mínimos o hasta tres salarios mínimos pasarán a Colpensiones. Pero el cálculo para hacer ese tránsito no convence a la senadora Hurtado.

“Como lo ha dicho la señora ministra, el propósito es fortalecer el fondo público, fortalecerlo presupuestalmente. Garantizar que haya la posibilidad de mayor accesibilidad a los colombianos al sistema pensional, pero nosotros hemos venido haciendo una serie de cálculos que nos indican que para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, para garantizar que el ahorro de los jóvenes colombianos no lo consumamos los mayores que estemos próximos a tener ese derecho pensional el monto de salarios debe ser de 1,5 salarios mínimos” , puntualizó la senadora Hurtado

La senadora Hurtado llama la atención sobre que “muchos partidos han hecho el mismo análisis que hemos hecho nosotros desde el Partido de la U, sumado a otras circunstancias y es quién va a manejar el fondo del ahorro del pilar contributivo. El Gobierno ha propuesto que sea Colpensiones y múltiples respuestas nos indican que hoy Colpensiones no está preparado para asumir el manejo y la inversión en el mercado de capitales de tantos billones de pesos”.

Pero, ¿por qué motivo Colpensiones no estaría lista para asumir la administración de parte de los ahorros de todos los colombianos? La congresista detalla que le faltan capacidades tecnológicas para ser la que se encargue del modelo.

En el formato actual los ahorros de los cotizantes y pensionados no son estáticos, sino que los fondos gestionan esos recursos. Lo que apunta la legisladora en este componente es que “el mercado de capitales no se aprende de la noche a la mañana. Los sistemas que permiten que los fondos participen en el mercado de capitales son sistemas muy costosos en el mercado internacional. Sumado a ello, las asesorías y todo lo que se debe tener para participar en la bolsa, en la inversión de estos recursos”.

Entonces, ¿el dinero de los afiliados estaría en riesgo en el nuevo formato que propone la reforma pensional? Lo que responde la legisladora del Partido de la U es que “la plata podría, más que estar en riesgo, es quedarse estática, no tener un movimiento, no tener un flujo que permita la rentabilidad que hoy generan otros fondos para el país”.

Pero ese no es el único interrogante que persiste sobre la reforma pensional. La congresista agregó que “sumado a ello, también hemos solicitado la sostenibilidad y el crecimiento año a año de un pilar solidario (... ) Necesitamos que se nos diga cuáles van a ser las fuentes de financiación para tres millones de colombianos que están en la extrema pobreza y llevarlos hasta los 7 millones de colombianos que tiene hoy la propuesta por parte de la señora ministra”.

Por eso, la senadora Norma Hurtado concluyó que “hay respuestas que aún no se han dado. Hasta hoy tengo muchas preguntas, muchos derechos de petición que no han tenido respuesta, así que será muy complejo acompañar algo en lo que no hemos tenido la respuesta cierta que garantice derechos”.