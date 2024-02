Susana Boreal presentó incidente de desacato en contra de Alcaldía de Medellín por decreto que prohíbe consumo de sustancias

También dijo que le “preocupa” que se siga “estigmatizando y criminalizando” a los consumidores y que queden “excluidos y segregados”. “Personalmente, he experimentado la persecución y el asedio que conlleva esta estigmatización, y no deseo que ningún otro ciudadano pase por lo mismo”, afirmó la representante a la Cámara.

“Yo reivindico muchísimo también el derecho al ocio, al disfrute, yo soy consumidora de marihuana bastante regular, de hecho todos los días, me encanta, no me da miedo decirlo. La transformación cultural que necesitamos en este país es que vean que la marihuana no tiene nada que ver con cómo seamos como personas”, aseguró la congresista, lo que despertó una profunda polémica.