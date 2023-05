¿Qué pasó con Susana Boreal? Tras confesar su consumo diario de marihuana, SEMANA indagó por su larga ausencia y esto encontró

Luego de diez meses de haberse posesionado como representante a la Cámara por Antioquia a nombre del Pacto Histórico, Susana Gómez, conocida como Susana Boreal, decidió hacer un alto en el camino y pedir una licencia que la llevó a ausentarse del Congreso durante 32 días. El motivo: asuntos de salud.

La polémica congresista radicó tres excusas médicas en la Secretaría de la Cámara de Representantes que justificaron su inasistencia a la plenaria, en medio de una apretada agenda legislativa que incluyó la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, importantes debates de control político, la moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, entre otros temas.Comenzó con una excusa médica que se expidió el 30 de marzo y con un término de tres días.

Sin embargo, la primera gran ausencia de Boreal fue del 18 de abril al 3 de mayo. El médico especialista argumentó quebrantos de salud. Otro registro confirma que su inasistencia en la Cámara se extendió por 14 días más. Se inició el 3 de mayo y terminó el 16 del mismo mes. La última incapacidad de Boreal es diciente. En el documento conocido por SEMANA, del Comité de Estudios Médicos Mente Plena, la especialista psiquiátrica Juliana Martínez Sánchez confirmó que la congresista padece trastornos de adaptación, una patología psicológica generada, en la mayoría de los casos, por altos niveles de estrés.

El 9 de mayo, cuando el Congreso aprobó en sexto debate la regulación del cannabis de uso adulto, Susana Boreal escribió: “Esperamos que podamos avanzar un paso más en la desestigmatización del uso adulto del cannabis en pro de un consumo adulto responsable e informado”.

Aunque ni Boreal ni la incapacidad médica lo aseguran, la líder del petrismo, al parecer, tendría problemas para adaptarse a su papel de congresista, según dijeron colegas cercanos a la representante. El tratamiento de dicha conducta puede ser breve, de acuerdo con los especialistas. Sin embargo, requiere de ayuda médica para recuperar el equilibrio emocional.

Esta semana, en el tramo final de la legislatura, Boreal apareció sorpresivamente en la plenaria y dejó la constancia de su presencia en el Congreso con una fotografía junto a María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro, ambas compañeras del Pacto Histórico. “Con mis amigas y colegas. Las amo”, escribió en sus redes sociales. Desde Medellín, donde pasó su incapacidad médica, según los documentos oficiales que radicó en el Capitolio, ella siguió escribiendo mensajes a través de sus redes.

Soy consumidora de marihuana, hacerlo todos los días me encanta. No me da pena decirlo porque necesitamos una transformación cultural en este país”, dijo en su momento la congresista del Pacto Histórico.

Precisamente, la confesión de su adicción a las drogas en febrero de este año la puso contra las cuerdas y la expuso ante la mirada crítica de gran parte del país que no vio con buenos ojos que una representante a la Cámara hiciera alarde de consumir sustancias psicoactivas diariamente.

El artículo 9 de la Ley 1828 de 2017, que reglamenta el estatuto del congresista, dice que será sancionable el hecho de “asistir a las sesiones del Congreso en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas”.

Esa polémica le pasó factura. Ella, quien ejercía un liderazgo público, quedó en silencio. Su voz se apagó, se distanció del lente de los medios y, posteriormente, desapareció casi durante más de un mes de los pasillos del Congreso. Algunos de sus compañeros del Pacto Histórico se solidarizaron y guardaron silencio.

Otros están molestos porque protagonizó uno de los primeros escándalos de la coalición petrista y después se ausentó. Unos más ni percibieron su ausencia. En últimas, fue una voz que perdió el Gobierno en un momento en que la oposición empezó a mostrar sus dientes y a cuestionar las reformas políticas de Gustavo Petro.

Susana Gómez 'Boreal', representante a la Cámara por Antioquia. Fotografía tomada de Twitter @SusanaBoreal - Foto: Fotografía tomada de Twitter @SusanaBoreal

Todo lo ocurrido, al parecer, le generó un cuadro de ansiedad y estrés y la llevó al problema de adaptación, dicen algunos compañeros que pidieron reserva de su identidad.Mientras Boreal escapó al ruido y las presiones del Congreso, su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) siguió cumpliendo funciones. Al fin y al cabo, se trata de una incapacidad médica.Entre las personas que siguieron devengando más de 9 millones de pesos mensuales mientras la congresista estuvo ausente, está su novio, Christian David Guzmán.

El joven fue protagonista de una polémica porque acreditó cinco semestres de Ciencias Políticas y tres años de experiencia laboral firmada por el exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, uno de los defensores de Boreal. De acuerdo con el certificado, fue asesor político del excongresista entre el 5 de abril de 2016 y el 30 de junio de 2019. Curiosamente, la afiliación a la seguridad social de la época puso al descubierto posibles inconsistencias.

Por su parte, el nombre de CristianCamilo Ortega, el asesor economista de Boreal, quedó en medio del debate porque dijo que el Congreso no tenía un horno microondas para calentar su almuerzo, pese a que devenga más de 9 millones de pesos.

Más allá de eso, el regreso de Boreal al Congreso no será tan sencillo. De entrada, le espera una citación a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes para que explique sus controvertidas declaraciones en la Comisión Sexta del Congreso, donde confesó su consumo diario de drogas.

El representante a la Cámara Felipe Jiménez, del Partido Conservador, quien tiene a cargo la apertura del proceso, le confirmó a SEMANA que está estudiando el expediente y espera el encuentro con la dirigente para que responda por sus palabras.

Susana Boreal llegó al Congreso de la República el 20 de julio de 2022. - Foto: Juan José Yela

En dicha Comisión, el Gobierno Petro no tiene mayorías. Sin embargo, si la decisión recae estrictamente en derecho, no es tan sencillo establecer una sanción en contra de la antioqueña, pues una cosa es que ella haya reconocido que diariamente consume sustancias psicoactivas y otra que llegue a legislar en esas condiciones.

Por si fuera poco, Boreal deberá responder disciplinariamente por supuesto abuso y maltrato laboral, entre otras agresiones, según denunciaron en su momento personas que trabajaron en su campaña al Congreso. Desde el 17 de mayo, la Procuraduría empezó a escuchar los testimonios de quienes la acompañaron en su carrera por la curul.

Andrés Tobón, quien manejó las comunicaciones en la campaña de Boreal, denunció que se sintió utilizado porque no recibió el pago que se le prometió y durante el periodo que laboró tampoco contó con una afiliación a una EPS o ARL. Juan José Yela, otro de los exasesores de Boreal, hizo sus propias denuncias relacionadas con maltrato.

Los primeros meses de Boreal en el Congreso confirman que, así como el Pacto Histórico incluyó a figuras juiciosas en sus listas, hay más de un personaje sin la experiencia requerida para el cargo que hoy ocupan.