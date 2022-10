“Nos espera un momento muy difícil”: la predicción del exdirector del Dane con Juan Diego Alvira; ve dura la economía de Colombia

Piedad Urdinola, nueva directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), informó esta semana que la inflación sigue por las nubes y se ubicó recientemente en un 11,44 %, quedando bastante lejos del 4,21 % que se registró en septiembre de 2021.

Igualmente, el informe de la entidad mostró que los alimentos tuvieron un alza del 26,62 % en el último mes, mientras que los bienes para el hogar registraron una cifra del 16,27 %. Los servicios de electricidad también presentaron una variación de precios importante.

Juan Diego Alvira, director general de la unidad de video de SEMANA, se fue este viernes hasta la Plaza de Mercado de Paloquemao de Bogotá y habló en exclusiva con Juan Daniel Video, quien analizó la situación económica del país.

“La inflación no está diciendo, que si la gente vivía antes con un millón de pesos, ahora le toca vivir al mismo nivel, pero con 1.111.0000 pesos. La inflación ya se comió completamente el salario mínimo”, indicó inicialmente.

El bogotano, de igual manera, aprovechó la conversación con el reconocido periodista para puntualizar que el panorama económico de Colombia no es el mejor y que se vienen tiempos difíciles para la ciudadanía.

“Nos espera un momento muy difícil. Porque esta inflación depende de un contexto global, que va a ser muy lento de ajustar. Vamos a ver una inflación todavía alta en el año 2023. Eso quiere decir que el dato de pobreza no va a ser bueno”, añadió Oviedo.

Luego, el exdirector del Dane precisó: “Tenemos un gobierno que cuenta con una agenda social muy importante, que requiere tener unos recursos públicos más fuertes. Las circunstancias en las que se están proponiendo esas reformas generan un costo de oportunidad muy alto. Tienen como mejorarse esas reformas”.

El economista reveló finalmente en SEMANA algunos de los puntos que le gustan de la reforma tributaria, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, la cual pasó el primer debate del Congreso.

“Uno de los elementos más importantes de la reforma tributaria es acudir a unos elementos críticos, propios de la inequidad de las distribución del ingreso. Como es el impuesto al patrimonio, que en algún momento va a tener rendimientos menos importantes. Me parecen importantes los impuestos a las bebidas azucaradas”, concluyó.

Juan Daniel Oviedo, luego de muchos indicios, confirmó hace unos días que será candidato en las elecciones locales de 2023 para la Alcaldía de Bogotá, representando, según sus palabras, el “lado independiente”, mediante la recolección de firmas.

El bogotano ya había mencionado anteriormente que le gustaría ser alcalde de la ciudad y que era parte de alguno de sus sueños. Asimismo, expresó recientemente sus intenciones de llegar al Palacio de Lievano y compartió algunos detalles de cómo pretendía hacerlo.

“Así me den una pela, me quiero ir por el lado independiente, recogiendo firmas y ver si podemos hacer un aporte al servicio público del país a través de ese cargo. Bogotá tiene que permitir que se generen nuevas plazas de empleo. Hay que aprovechar algo que nos dejó la pandemia: el teletrabajo, pero los empleadores no están interesados”, concluyó.