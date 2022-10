Juan Daniel Oviedo dejó atrás la dirección del Dane y estrenará puestazo; debutará en TV

Juan Daniel Oviedo, que espera postularse el próximo año a la Alcaldía de Bogotá, entregó oficialmente la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) el pasado 7 de agosto, luego de la posesión del presidente Gustavo Petro, que le ofreció en repetidas ocasiones quedarse con el cargo.

“¡Gracias a las personas que hicieron esto posible! Me uno al sentimiento de ver un Dane independiente, líder de su sistema estadístico nacional y aportando a discusiones regionales y globales para que entendamos, como sociedad, que ‘mejores estadísticas, mejores vidas’”, indicó en aquel momento.

Tras finalizar su labor en la entidad hace dos meses, el bogotano asumirá en los próximos días un nuevo reto profesional en su carrera. Sin embargo, estará alejado de los cargos públicos durante un tiempo, puesto que debutará como panelista en la televisión nacional.

El exfuncionario hará parte del equipo periodístico de Noticias RCN y será el principal analista económico del informativo de lunes a viernes en la emisión central de las 7:00 de la noche.

“Estaré acompañando a los colombianos todas las noches, haciendo análisis profundos sobre la coyuntura económica, que tanto le interesa al país. Los análisis darán una visión más clara de lo que se está viviendo en la nación”, precisó Oviedo inicialmente.

Luego, añadió: “Lo que nosotros queremos es que el programa pueda discutir las tendencias de las discusiones que se están planteando, seguramente temas sobre la consistencia económica de la propuesta de reforma tributaria van a ser algunas de las cuentas que vamos a compartir con los televidentes”.

El exdiretor del Departamento Administrativo Nacional de Estadística debutará en Noticias RCN el próximo lunes 10 de octubre y la sección que dirigirá llevará el siguiente nombre: Las cuentas de Oviedo.

Oviedo se va a lanzar a la Alcaldía

Juan Daniel Oviedo, luego de muchos indicios, confirmó hace unos días que será candidato en las elecciones locales de 2023 para la Alcaldía de Bogotá, representando, según sus palabras, el “lado independiente”, mediante la recolección de firmas.

A pesar de la oferta realizada por el presidente electo, Gustavo Petro, de seguir en la cabeza del Dane, el economista aseguró que lo mejor era dar un paso al costado y mencionó que esto se debía a tres razones especiales, puesto que había notado en el empalme la inexistencia de decisiones en lo que concierne a temas que él llevó a cabo durante su dirección, y que consideraba vitales, por lo que su decisión era definitiva al no continuar en el cargo.

El bogotano ya había mencionado anteriormente que le gustaría ser alcalde de la ciudad y que era parte de alguno de sus sueños. Asimismo, expresó recientemente sus intenciones de llegar al Palacio de Lievano y compartió algunos detalles de cómo pretendía hacerlo.

“Así me den una pela, me quiero ir por el lado independiente, recogiendo firmas y ver si podemos hacer un aporte al servicio público del país a través de ese cargo. Bogotá tiene que permitir que se generen nuevas plazas de empleo. Hay que aprovechar algo que nos dejó la pandemia: el teletrabajo, pero los empleadores no están interesados”, concluyó.