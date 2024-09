Ojo con la Reforma Laboral que avanza en el Congreso de la República. Gremio Aliadas dice a quién afectará más

El gremio Aliadas hizo una petición expresa a la Cámara de Representantes , para que aboguen por un enfoque que impulse la creación de empleos formales y, principalmente, que no impacte a las micro y pequeñas empresas.

Desmotiva la generación de empleo

Tres puntos en el visor

Aunque en general, la reforma tiene efectos adversos sobre las principales variables que se deben abordar: desempleo e informalidad; es clave que no se enfoque en desalentar la creación de empleo; que no impacte la competitividad y corrija problemas que no se pueden agrandar más.