Peajes, paros y costo de los combustibles son una pesadilla sin fin para el transporte de carga en Colombia

Dentro de todos los dolores de cabeza alrededor del transporte, que fueron puestos en evidencia en un informe destapado por Colfecar, uno de los más angustiosos es el de los peajes. No en vano, en Caldas piden quitar tres del trayecto de la Autopista del Café, de siete que, según vocería de políticos, “los tienen sitiados”. En ese sentido, una fuente conocedora dijo que no hay reglas que definan las distancias entre una caseta de cobro y otra. Obviamente, no se puede comparar la inversión en el trabajo que se requiere para hacer terraplenes y el de construir y mantener una vía con túneles y puentes.