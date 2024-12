¿Por qué es inconveniente renegociar los acuerdos de protección a la inversión? Dos expresidentes de la Agencia de Defensa lo explican en 10 frases

Pidió al Ciadi anular el laudo arbitral que condena a Colombia, y mantener la suspensión de la ejecución del laudo hasta tanto no se tome una decisión final sobre la solicitud. Pero no fue su única actuación: también anunció la decisión de renegociar los acuerdos y tratados de libre comercio frente a la protección de la inversión.

Ante esto, las reacciones no se hicieron esperar. SEMANA conversó con dos expresidentes de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Adje), Luis Guillermo Vélez y Camilo Gómez, para analizar los alcances de la decisión. En diez frases se resume su posición. Estas son las primeras cinco posiciones de Luis Guillermo Vélez.

1. “Es muy inconveniente renegociar los tratados”.

La afirmación de Vélez se da, tras reconocer que en el caso de Telefónica puede haber unos elementos importantes para declarar la anulación de ese laudo. “Pero dicho eso, y reconociendo que hay dificultades y conflictos de interés y cosas que hay por mejorar, creo que es muy inconveniente renegociar los tratados, sobre todo ahora con Donald Trump en Estados Unidos, pero además eso tampoco nos va a resolver el problema. O sea, si nos salimos de la resolución de disputas, pues no hacemos nada”.

2. “Lo que haya ocurrido hasta el momento de la negociación queda cobijado”.

Explica Vélez, con un ejemplo, esta situación: la intervención de la EPS Sanitas. “Si renegocia ahora el tratado de protección de inversiones con España, pues no hace nada porque ya está cobijado con lo que había y van a meter un tribunal”.

3. “Hay una cantidad de cosas para mejorar el sistema, no pateándolo porque sí”.

No hay que hacer los anuncios en el sentido de que se van a renegociar los acuerdos, después de que se pierde un pleito, "porque no nos gustó la decisión”, dice Luis Guillermo Vélez. | Foto: Getty Images

4. “Es un pésimo mensaje. Renegociar esos tratados es innecesario e inconveniente”.

Para Vélez, es innecesario porque los ajustes se pueden hacer cuando vengan las renovaciones “y no anunciar después de que se pierde un pleito que se va a renegociar porque no nos gustó la decisión”.

5. “No podemos decir que el sistema ha sido injusto con Colombia”.

Luis Guillermo Vélez asegura que el país ha ganado diez pleitos de esos y ha perdido solo uno. “Hemos ganado diez pleitos, grandísimos. Más grandes que este (el de Telefónica, en alusión al del Electricaribe). Con el mismo tratado, entre otras cosas. No podemos decir que el sistema esté cargado en contra de Colombia. No podemos decir que Colombia no tiene la capacidad de defenderse porque la tiene con suficiencia, como lo ha demostrado”.