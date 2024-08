Así van las demandas contra el Estado colombiano, en el primer semestre hubo una leve disminución

La Agencia ha diseñado y puesto a disposición de las entidades territoriales varias herramientas para apoyar a las oficinas jurídicas en sus gestiones y tareas. Se han priorizado varios departamentos para asesoramiento estratégico y apropiación del sistema de defensa jurídica . También se ha realizado un análisis de la litigiosidad que involucra a los territorios y se han logrado identificar temas como sanción moratoria originada en la no consignación o pago tardío de las cesantías a los docentes afiliados al FOMAG y el daño o amenaza ambiental por actividad minera, entre otros asuntos. De igual manera, en los encuentros con las entidades territoriales se viene trabajando para priorizar estrategias de defensa que realmente atiendan las problemáticas más relevantes, todo esto para fortalecer la defensa y determinar cuándo es necesaria la intervención judicial de la Agencia.

Adicionalmente, estamos observando la presentación de demandas asociadas con la decisión del Estado de no criminalizar la protesta social, y buscar soluciones a problemas arraigados a la minería ilegal y el derecho a la salud. Estos son temas tan importantes para el Estado colombiano que deben enfrentarse con equipos de abogados robustos, y con el acompañamiento de las mejores firmas internacionales que el Estado pueda contratar.

En este reclamo billonario Colombia no solo se defendió exitosamente, sino que además marcó un hito en términos legales. El Tribunal estableció que el ejercicio de poderes regulatorios legítimos (para garantizar el servicio de energía eléctrica en la costa Caribe), incluso si generan perjuicios económicos a los inversionistas, no deriva en una obligación de compensación.

En segundo lugar, está el caso iniciado por Ángel Samuel Seda y otros. En este caso, relacionado con el proceso de extinción de dominio del proyecto inmobiliario Meritage, Colombia pudo demostrar que la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos puede ser reivindicada como una medida de seguridad esencial frente a la cual un tribunal no puede pronunciarse.

Por último, tenemos los tres casos (Eco Oro, Montauk y Red Eagle) que surgen de una decisión de la Corte Constitucional de delimitar el páramo de Santurbán y la prohibición de realizar actividades de minería en dichas zonas. En estos casos, Colombia pudo demostrar que una prohibición total de minería con el propósito de proteger el agua como recurso de vida para un millón de personas no puede constituir una medida expropiatoria.

C.P.: La lección principal que le ha quedado al Estado de los casos concluidos, así como aquellos que aún se encuentran en curso, es que no debe temer adoptar medidas dirigidas a la protección del interés general. A pesar de las 22 demandas internacionales de inversión que hemos tenido y los 5,6 billones de pesos en reclamos, a la fecha, Colombia solo ha sido condenada a pagar 33 millones de dólares. Aunque nos duele cada centavo, esto muestra que Colombia está alejado de ser un Estado arbitrario y caprichoso, el cual históricamente ha adoptado medidas sustentadas en criterios científicos y técnicos, las cuales son susceptibles de ser protegidas bajo el derecho internacional de las inversiones.

C.P.: Actualmente, tenemos conocimiento de dos demandas de inversión, administradas por el CIADI, que han sido iniciadas por empresas colombianas en otras jurisdicciones. Por un lado, está el caso Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. contra República de Chile (Caso CIADI No. ARB/21/27), y por el otro el proceso iniciado por Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. and Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. contra República de Guatemala (I) (Caso CIADI No. ARB/20/48).