Presupuesto General de la Nación: entre una caja negra en la que no se sabe para dónde van los recursos y la necesidad de cumplir la regla fiscal

En el evento, Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal, presentó la herramienta que busca hacer un seguimiento al Presupuesto General de la Nación, y reconoció que no es una tarea fácil porque gran parte de la información tuvieron que pedirla por derechos de petición.

Ocampo, por su parte, advirtió que Colombia no gasta mucho y que el gasto público llegó al promedio latinoamericano y es inferior al de la Ocde, aunque reconoció que ha habido una tendencia al aumento, que responde a la Constitución del 91 de ampliar la esfera social.

Y añadió: “Si el Gobierno cumple la regla fiscal, que fue mi compromiso como ministro de Hacienda, se hacen sostenibles las finanzas públicas. Yo creo que el Gobierno va a cumplr la regla fiscal y si no lo hace debe ser objeto de un debate público”.

Y explicó que el saldo de deuda pública sobre PIB en economías avanzadas está en 105% del PIB. “En 1970 estaba en 32%. Las proyecciones para 2050, la más optimista de ese indicador es 140% y la más pesimista es 250% del PIB. Es una cosa loca, impensable en los 70″, agregó González. En las emergentes, señaló, no es tan dramático.

“Estamos en 58 a 59%, pero para 2050 será 160% del PIB”. Dijo que el gasto público sigue subiendo y los niveles de tributación no suben al mismo ritmo.

Además, para González, es importante mirar el tipo de gasto. “Acabamos con las tendencias funcionales de gasto que las podíamos seguir. Qué hay detrás del DPS, uno no sabe qué hay detrás de eso, o detrás del aumento de Hacienda, o en Educacíón, qué hay ahí. Hemos perdido la estadística del tipo de gasto y la funcionalidad del gasto”, advirtió.

Y fue muy enfático en señalar que la pandemia sigue. “Seguimos en pandemia: cuando tiene que responder por $20 billones el Fepec (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles), por $5 billones de la opción tarifaria, en 2024 respondimos por $20 billones de créditos de corto plazo, por lo carros que no pasaron por los peajes” , manifiesta. “La pandemia está viva”, dijo González.

Frente al futuro de la regla fiscal Lozano advierte que esta regla hay que cumplirla, pero es probablemente sujeto de mejora, la tercera generación de regla fiscal con ingresos y gastos verdes, cómo calificar distinto el tipo de gasto que va a tener una retribución en el futuro, pues a su juicio, no todo el gasto es igual.

Ocampo fue más radical: “Cumplir la regla fiscal es esencial. El impacto internacional de no cumplirla es grotescamente negativo porque finalmente Colombia depende también de inversionistas internacionales que compren nuestros bonos de deuda pública, tanto a nivel internacional como nacional. Y de hecho, como en el gobierno pasado se perdió el grado de inversión, pues el margen de riesgo de Colombia es muy alto, aunque ha venido moderándose”.

Pero la segunda gran inquietud para el exdirector de Planeación es qué hay detrás de esos aumentos en los presupuestos que planteó el Observatorio Fiscal de la Javeriana, como el Ministerio de Hacienda, Educación, DPS. “¿Qué hay ahí? Es una caja negra. No se puede construir una historia con el gasto público porque no sabe lo que hay detrás de los rubros y se siente en un mundo oscuro. No tenemos ni idea qué es lo que está pasando”, agrega González.