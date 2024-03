Gobierno no cumpliría con la regla fiscal en 2024: la grave advertencia de la Comisión de Expertos

Una de las conclusiones que más preocupó a los expertos de la entidad tras el análisis fue que el Gobierno no lograría cumplir con la regla fiscal del país, lo que supondría un grave riesgo para la economía nacional.

Las preocupaciones del CARF frente al cumplimiento de la regla fiscal en 2024

El presidente Gustavo Petro dijo que la regla fiscal no debe mantenerse en el país. Invitó al Congreso a debatir este tema. Exministros y analistas rechazaron la idea. | Foto: Presidencia / istock

¿Qué elementos componen a la regla fiscal en Colombia?