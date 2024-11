“En Sura somos conscientes de nuestro rol en los sistemas de protección social y contamos con información detallada de nuestros afiliados para establecer lo que técnicamente llamamos un cerco epidemiológico para aquellos trabajadores diagnosticados con covid-19. Esto es muy importante en el cuidado de las personas contagiadas y sus familias, al tiempo que facilita a los empresarios tomar decisiones y acciones rápidas que promuevan ambientes de trabajo seguros y saludables y, por ende, la continuidad de los negocios y la competitividad de las diferentes industrias”, puntualiza el directivo.

En lo que respecta al teletrabajo, Zuluaga considera que las empresas no solo deben estar pendientes de los temas de ergonomía de sus trabajadores, sino también generar un nuevo esquema de confianza, en el que se trabaje por resultados y no por el número de horas que la persona pase frente al computador. “Es necesario que la gente sepa qué se quiere lograr en la semana o en un mes y cuando se reúnan en videoconferencia no solo hablen de trabajo, también de la vida, pues eso es parte del ambiente de comunidad de una oficina”, sostiene y a los trabajadores les recomienda no olvidar las pausas activas, pues en la casa el riesgo ergonómico es mayor pues muchos no trabajan en los ambientes adecuados. A eso se debe sumar un acompañamiento en salud mental y en contención grupal, en caso de que haya algún contagiado. Otros riesgos que están evaluando las ARL con el teletrabajo son los eléctricos y cibernéticos de los equipos que están usando las personas que ahora laboran desde sus casas.