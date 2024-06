Reforma pensional, ¿en la recta final o en un nuevo comienzo?. Necesitaría al menos unos 90 decretos reglamentarios, dice experto

La reforma pensional completa ya un año largo en el Legislativo , desde que fue planteado el esquema de pilares, como alternativa de solución a parte de las dificultades que tiene el sistema de aseguramiento: viejos desamparados, pocos cotizantes asiduos, pocos se pensionan y el Estado gasta mucho dinero, en parte, para subsidiar mesadas donde no debe.

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde que salió al ruedo la reforma pensional, y, aunque la iniciativa saldrá adelante, con todos los ajustes que le han realizado en el proceso, queda la lista de lo que pudo haber sido mejor, de una vez, pero el tema político ha sido más fuerte que la necesidad de transformar el modelo. El país llevaba 30 años sin hacer una reforma y no será fácil que los próximos gobiernos se den la pela. Por lo tanto, el peor escenario sería que siguiera la presión para que el proyecto se quede en la última parte.

Lo que no se hizo

Umbral, suficiente para ahorrar o no

Las reformas pensionales no son fáciles de tramitar , pero, si algo ha generado una verdadera batalla campal, es el umbral, que no es otra cosa que la parte de la cotización del ciudadano que se quedará en Colpensiones, para que el resto pase a los fondos privados.

La Procuraduría advierte que Colpensiones no tiene capacidad para asumir la reforma pensional si es aprobada

De 3 salarios mínimos que, inclusive, para la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, eran insuficientes, pues estos son los recursos que apalacancarán el fondo de ahorro que no se tocará (es el ahorro de la gente), en medio de las negociaciones se llegó a 2,3 salarios mínimos. No obstante, no dejó de sorprender que el presidente Gustavo Petro volviera a causar expectativa con la idea de un umbral de 4 salarios mínimos, como se pensaba antes de la presentación oficial de la reforma.