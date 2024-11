Reforma que aumenta los giros a las regiones: ¿Cómo se financiará? Los economistas siguen preocupados

Las regiones han pedido más recursos, pues no les alcanza lo que les giran hoy. El lío para los detractores es que el aumento propuesto en el acto legislativo es muy grande: volver al 46,5 por ciento, en momentos en que la nación tiene graves problemas de caja . Eso llevó a que en el último debate en el Senado se decidiera bajar la aspiración de 46,5 a 39,5 por cient o, lo que, además, se haría en un periodo ya no de diez años, como se planteó originalmente, sino de 12. Asimismo, se incluyó una disposición para que se tramite una ley de competencias de las regiones con el fin de que si les envían más dinero asuman también más responsabilidades de gasto.

El Ministerio de Hacienda, donde inicialmente no respaldaban el proyecto, en contraposición al Ministerio del Interior, donde están sus mayores defensores, aspiraba a que el umbral de participación en el SGP bajara a 37 por ciento y a que el periodo de transición fuera de 15 a 20 años. No obstante, el ministro Ricardo Bonilla dijo que espera que en los dos debates que faltan en la Cámara se puedan hacer más ajustes.

Además, aclaró que al ser un proyecto de iniciativa parlamentaria no requiere avales fiscales de Hacienda y, por ende, en este caso, dicha cartera no tiene poder de veto. En su concepto, lo que se aprobó hasta el quinto debate era insostenible fiscalmente, pero destacó los cambios hechos en el sexto debate, al tiempo que respaldó la ley de competencias; no obstante, explicó que esta debe tramitarse aparte, pues no fue incorporada en la primera vuelta del proyecto de acto legislativo. “Cuando se discutan esas competencias, habrá que hablar sobre qué tipo de educación se aspira en Colombia y con cuál población, porque han cambiado las condiciones del año 91 a hoy. En ese entonces, la tasa de natalidad era más alta, y en educación el objetivo era abrir colegios, escuelas y universidades. Hoy tenemos menos matrículas y colegios que se cierran. Hay que revisar todo esto”, sostuvo Bonilla.