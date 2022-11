¿Reversazo?: Gobierno busca derogar con decreto el Día sin IVA del 2 de diciembre, se enciende la polémica

Vea aquí el proyecto de decreto. Comerciantes ya tienen todo listo para la última jornada que tenía la ley de la reforma tributaria del Gobierno anterior. He aquí las reacciones.

Aunque algunos expertos consideran que es un reversazo del Gobierno la propuesta de un proyecto de decreto reglamentario para tumbar hasta el último Día sin IVA de este año, el cual, dejaría a los comerciantes y a los compradores colombianos con los ‘crespos hechos’, pues ya tienen todo preparado para la jornada que tendría lugar el 2 de diciembre; jurídicamente, se podría eliminar esta actividad.

Así lo sostuvo Miguel Fandiño, de la firma de tributaristas Price WaterHouse Cooper (PWC), al señalar que el proyecto de decreto que está para comentarios en el Ministerio de Hacienda, honraría la facultad que tenía el gobierno en la ley anterior (reforma tributaria de Iván Duque), de dejar -a su libre decisión- los 3 días sin IVA o solo dos. “El gobierno podrá...” dice la redacción de la mencionada reforma tributaria.

En el Congreso de la República, durante la aprobación de la reforma tributaria, se dieron fuertes debates alrededor de varios puntos. El Día sin IVA fue eliminado, pero se realizaría el último de este año, creado en una ley del gobierno anterior. - Foto: guillermo torres-semana

La palabra empeñada

El problema es la palabra empeñada, lo que, según Fandiño, llevaría a una vulneración de la confianza que depositaron los comerciantes en lo dicho anteriormente por el Gobierno, principalmente, durante el trámite de la reforma tributaria.

En ese sentido, el último Día sin IVA, el gobierno podría tumbarlo con un decreto reglamentario. No obstante, sería dar marcha atrás a lo que sostuvo en los debates de su proyecto de ley (reforma tributaria para la justicia social), que ya fue aprobado en el Congreso de la República y regirá a partir del 1º de enero de 2023. En la nueva ley ya quedó definitivamente establecido que, durante los próximos años, ya no habrá más días sin IVA. Hay que recordar que la justificación presentada ante el Legislativo, para decidir que los días de ventas con rebaja del impuesto no iría más, fue la protección del productor local.

El concepto de expertos

En concepto de PWC, “es preciso indicar que, la Ley de inversión social 2155 del 2021 (la de Duque) en su artículo 37 estipula:

“ARTÍCULO 37°. DÍAS SIN IVA. Se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas -IVA, sin derecho a devolución y/o compensación, los bienes corporales muebles señalados en el artículo siguiente, que sean enajenados dentro del territorio nacional dentro de los periodos que defina el Gobierno nacional mediante decreto. Los periodos de la exención en el impuesto sobre las ventas -IVA podrán ser hasta de tres (3) días al año y se regirán por la hora legal de Colombia.”

Para el experto de PWC, según se acordó en la conciliación de la reforma tributaria, “se mantendría el último día sin IVA del año 2022 fijado para el 2 de diciembre, lo cual se puede evidenciar en su texto”.

La redacción en las leyes debería ser clara

Si bien Fandiño advierte que, “es menester tener en cuenta la redacción del artículo precedente toda vez que la frase ‘hasta de tres (3) días al año’, no obliga al Gobierno nacional a mantener el último día sin IVA, pues -en dicha norma- el verbo rector ‘podrá', indica que es potestativo del mismo y su eliminación no resultaría contraria a la ley, pues se acordó mantener la vigencia de la ley con su consecuencia facultativa de conservar el día sin IVA o eliminarlo”; también es cierto que se están jugando la confianza de los colombianos. Además, evidencia la importancia de la claridad en la redacción de las leyes que se aprueban en el Legislativo.

Muchos comerciantes habían surtido sus inventarios, ante la cercanía de la jornada (el 2 de diciembre), que trae un descuento del 19 % en 7 categorías de productos, muchos de ellos, de alta demanda en la temporada decembrina. Por el lado de los consumidores, también fueron muchos los que aplazaron sus comprar, con el fin de adquirir electrodomésticos, vestuario, útiles escolares, juguetes, entre otros, con la rebaja del impuesto.

El proyecto de decreto surge intempestivamente, en este martes con un margen muy breve para comentarios: hasta el 24 de noviembre, es decir, a una semana de realizarse la jornada final que fue conocida en Colombia como Día sin IVA.