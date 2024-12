Y agregó el jefe de Estado: “Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente este gobierno, porque quiero que sea un economista como Varoufakis y no como Tsipras, porque no voy a permitir que se acorrale al pueblo con extorsiones , y porque usaré la Constitución si el Congreso se deja llevar de quienes extorsionan”.

Sobre Bonilla, la exasesora dijo: “Sí, señora, él lo sabía todo, absolutamente todo. [Yo] necesitaba autorización, todo necesitaba que él [lo] supiera. Yo no lo hacía sola”. Y agregó: “El 3 de enero, cuando yo le voy a hablar de la carta, yo le digo: mire, en diciembre pasó esto, yo mandé los contactos el señor Sneyder; luego me dijo: la última semana de diciembre, que no se ha movido, que ya habían hablado con ellos, pero que ya”, afirmó Benavides.

Y fue más allá en su declaración: “Él me usó, él me usó, por el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar; él sólo necesitaba sacar esto”. Advirtió que el ministro Bonilla “sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los cupos indicativos (…). Yo no le puedo decir mentiras a usted. Si él sabía, yo no sé, yo no podía cuestionarlo, pero aquí soy transparente y le digo: estoy segura de que el ministro sabía de esos contactos para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos”. Benavides también destacó que Bonilla no hacía nada sin que Velasco supiera.