Ricardo Bonilla rompió su silencio tras ser salpicado en el escándalo de la UNGRD: “No se compraron congresistas”

“Eso significa que voy a asumir la defensa y que lo que se está diciendo tiene mucho de especulación en términos de que aquí no hay cupos indicativos ni compra de congresistas”, dijo Bonilla en una corta declaración.

“ Bonilla no cayó en ese pecado de la egolatría mental, siempre a pesar de su doctorado, o gracias a él, sirvió a sus alumnos, a su pueblo con humildad”, detalló Gustavo Petro.

E insistió el jefe de Estado: “Sé que la acusación a Bonilla es injusta. Como revolucionario y desde muy joven, amé el sentido de la justicia. El sentido de la justicia no es monopolio de jueces o de un poder, debe ser monopolio de todos los seres humanos”.

“Por el sentido de justicia al interior del espíritu, uno ama al pobre y no lo destruye. Uno no privilegia al que todo lo tiene. En mi vida, he visto jueces injustos que condenan al joven como terrorista por protestar y ser rebelde. Yo mismo sufrí sus consecuencias cuando un general quiso ser juez conmigo, mis ideas y mis acciones”, insistió el presidente.