“Se supone que este era el gobierno del cambio”: cuestionan a Petro tras nuevos audios de la exasesora del ministro Ricardo Bonilla

“Esto no es una cosa, digamos, nueva. Consiste en que un congresista se consigue con un ministro unos recursos para una carretera, para cualquier cosa, y ese congresista, concejal o lo que sea, hace esa obra en el sitio donde estén sus amigos o donde quiera conseguir respaldos políticos, utilizando un alcalde y a unos contratistas. Y todo eso al final es un proceso de corrupción”, dijo Robledo en El Debate.

No obstante, Robledo cuestionó al presidente Gustavo Petro, dado que desde campaña prometió que, supuestamente, iba a luchar contra la corrupción .

“ Se supone que este era el gobierno del cambio. El gobierno del presidente Petro ganó con el discurso de que era el cambio a este tipo de cosas y a otras muchas más, que tampoco están cambiando. Entonces, lo que está pasando es muy grave, porque tiene que ver nada menos que el ministro de Hacienda. O sea, este no es un asunto menor. Y lo están acusando personas que trabajaron con él, o sea que tienen que saber lo que está sucediendo, como María Alejandra Benavides ”, agregó el exsenador.

“Tenemos muchas preocupaciones, porque el problema de corrupción de este gobierno viene desde el proceso de elección. A nosotros no se nos puede olvidar que hoy hay suficientes pruebas sobre financiación indebida y violación de topes de campaña, y que este escándalo no es el primero (…) Aquí hay varios problemas de fondo que hay que evaluar. El primero, el daño que hace el tema de los llamados cupos indicativos. Dos, que uno esperaría que cuando en el Congreso se debatan y se voten los proyectos de ley, lo haya disuadido el congresista por los argumentos, el estudio a fondo del proyecto, y no por una serie de dádivas o presiones por parte del Ejecutivo”, resaltó la senadora del uribismo.