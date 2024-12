La ministra de Vivienda fue nombrada ad hoc para temas de Hacienda relacionados con la UNGRD

Sobre Bonilla, la exasesora dijo a la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia: “Sí señora, él lo sabía todo, absolutamente todo, necesitaba autorización, todo necesitaba que él supiera. Yo no lo hacía sola”. Y agregó: “El 3 de enero, cuando yo le voy a hablar de la carta, yo le digo: mire, en diciembre pasó esto, yo mandé los contactos el señor Sneyder; luego me dijo: la última semana de diciembre, que no se ha movido, que ya habían hablado con ellos, pero que ya”, afirmó Benavides.