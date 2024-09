“Jugar con juguetes es esencial para la creatividad de los niños”: Steven Rausch, de The Play Initiative, habla con SEMANA

S.R.: Después de la pandemia decidí emprender de nuevo. He tenido varios emprendimientos en mi vida y me considero un emprendedor en serie. Tuve una distribuidora durante 10 años, una cadena de tiendas de productos de viaje, así como una cadena de pizzerías en Barranquilla, de donde soy y donde vivo. En agosto hace ya dos años nació The Play Initiative, a la que ahora le dedico toda mi atención y energía.

S.R.: En The Play Initiative agrupamos nuestras marcas de juguetes en tres conceptos: Creative play, enfocado en el desarrollo cognitivo. Action play, que agrupa juegos de acción y outdoors y natural play, un concepto alineado con juguetes fabricados con materiales sostenibles. Las tres están pensadas precisamente en los beneficios del juego con juguetes. No cabe duda de que plaal permitirles inventar historias y situaciones, lo que no ocurre cuando ven televisión de manera pasiva. Sin embargo, la TV incentiva los gustos por ciertos personajes y no hay nada de malo en eso. Además, manipular juguetes desarrolla sus habilidades motoras y cognitivas, al mejorar la coordinación y el pensamiento crítico. Finalmente, el juego con otros niños les enseña a socializar, compartir y comunicarse, habilidades clave para su desarrollo emocional y social, todo de forma natural.