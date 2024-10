“Son momentos delicados para hacer reformas laborales”, dice la CEO de Pepsico para América Latina

“Es un negocio muy dinámico y veloz”, asegura, y destaca la importancia del portafolio, soportado en la agricultura. “Nosotros somos conocidos por lo que vendemos, pero si no tuviéramos la agricultura atrás, no existiríamos. Y como soy argentina, entonces, me gustan los tractores y los caballos, y conozco muy a fondo toda la cadena de valor, empezando por el campo. Y, en el otro extremo, son productos de enorme ubicuidad en el comercio de cualquier país. Entonces, estamos en las grandes cadenas de supermercados, pero también llegamos directamente a cada tiendita, a cada tendero, a cada bar, donde hay una necesidad de bebidas y de snacks”, afirma y señala que en cada país hay operaciones con al menos una o dos fábricas.