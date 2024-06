“Soñar, soñar y soñar; y trabajar, trabajar y trabajar”, el mensaje de Jaime Gilinski para los jóvenes

“Nuestros países son países productores de alimentos, creo que es algo que el mundo necesita y la oportunidad existe. El near shoring permite generar hoy oportunidades en mundos totalmente diferentes. La inteligencia artificial era algo que hace diez años no existía, así como los semiconductores, y hoy se ha vuelto realmente algo mucho más del común. Efectivamente hay interés, los fondos grandes soberanos están buscando oportunidades. Lo que pasa es que competimos con el mundo. Ellos tienen la oportunidad de invertir en cualquier parte del planeta”.

Invitó finalmente a los empresarios a buscar las oportunidades y salir a maletear. “Sí hay oportunidades, hay que irlas a buscar, hay que maletear. Es lo que he hecho toda la vida. Me pasé muchos meses y muchas semanas en Abu Dhabi en los últimos tres años, muchos viajes. Y no se hace a veces ni por Zoom ni por teléfono, hay que ir y tratar. Y la primera vez no lo reciben, y la segunda tampoco, y la tercera tampoco, y hay que seguir insistiendo. Pero yo creo que la oportunidad está y el interés existe”, puntualizó.