“Terminar los acuerdos de inversión no tiene un impacto demostrado en los flujos de inversión a Colombia”, advierte MinComercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT): Colombia cuenta actualmente con 19 tratados vigentes con disposiciones sobre inversión. Es fundamental aclarar que no todos estos acuerdos cuentan con solución de disputas inversionista-Estado. Este es el caso, por ejemplo, del TLC con la Unión Europea y AELC con Suiza, Luxemburgo y otros estados europeos (o EFTA).

MinCIT: Cada acuerdo tiene una vigencia diferente. No es posible hacer una generalización sobre la vigencia de los mismos. Además, varios de estos acuerdos se renuevan automáticamente después de cumplido su término de vigencia original, salvo que alguna de las partes lo denuncie.

MinCIT: Lo primero que hay que aclarar es que el Gobierno no ha hablado de terminar los acuerdos de protección a la inversión, sino de renegociarlos para lograr un mejor balance entre los derechos de los inversionistas y la capacidad regulatoria del Estado. Esta revisión es especialmente importante en el caso de los tratados antiguos que no han sido actualizados, ya que contienen cláusulas obsoletas que, en algunos casos, aumentan riesgos innecesarios para el país.

MinCIT: Esta discusión no es nueva ni exclusiva de Colombia. Por ello, diversos foros internacionales, como las Naciones Unidas y la OCDE, han recomendado a los países renegociar y modernizar sus acuerdos de inversión. Un ejemplo notable y actual es el caso de varios países europeos, a partir de demandas masivas de inversionistas, han optado por denunciar el Tratado de la Carta de la Energía debido a sus cláusulas desactualizadas y a los riesgos que plantea frente a los compromisos climáticos y la soberanía regulatoria. También es notable la terminación de más de 100 acuerdos de este tipo por parte de los Estados europeos en 2020 . Estos casos reflejan la creciente necesidad de ajustar los acuerdos internacionales a las realidades y prioridades actuales.

MinCIT: No es cierto que los acuerdos de protección a la inversión históricamente le han funcionado a Colombia, salvo el caso de Telefónica. Con este arbitraje, ya son 5 casos decididos en contra del país (Glencore I, Glencore II, South32, Eco Oro y Telefónica). Además, incluso si los casos son decididos a favor del Estado, este no gana indemnizaciones de ningún tipo y a lo máximo que puede aspirar es a que le reembolsen los costos de defensa, que suelen ser una pequeña fracción del valor de la demanda y no suelen recuperarse en su totalidad.