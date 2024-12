Tras salir derrotada en demanda con Telefónica, Colombia quiere renegociar acuerdos de inversión. ¿Mala perdedora?

Tal fue la reacción que llevó a varias decisiones del Gobierno. La primera, pidió al Ciadi anular el laudo arbitral que condena a Colombia, y mantener la suspensión de la ejecución del laudo hasta tanto no se tome una decisión final sobre la solicitud. Pero fue más allá: el presidente Gustavo Petro pidió renegociar los acuerdos y tratados de libre comercio frente a la protección de la inversión. Incluso, se planteó salir del Ciadi.

Para Camilo Gómez, también expresidente de la Adje, los tratados de protección a la inversión nacen para evitar que los estados tengan discusiones diplomáticas originadas en problemas empresariales. Pero hace una advertencia: la decisión del Gobierno no será de aplicación inmediata. “El anuncio populachero del Gobierno no es de efecto inmediato . Primero, porque toca renegociar y para renegociar se necesita a la otra parte. Segundo, porque cada tratado define unos periodos en los cuales se continúan aplicando las normas, incluso si se denuncia el tratado, es decir, si unilateralmente se da por terminado. Y tercero, porque es una muy mala señal política en general para la inversión”, asegura Gómez, quien agrega que los acuerdos también benefician las inversiones de empresas colombianas en el exterior.

Vélez puso un ejemplo: “Lo que haya ocurrido hasta el momento de la negociación queda cobijado. Por ejemplo, con la intervención de la EPS Sanitas, si renegocia ahora el tratado de protección de inversiones con España, pues no hace nada porque ya está cobijado con lo que había y, seguramente, van a meter un tribunal”.

De hecho, el acuerdo de promoción y protección de inversiones con España se encuentra vigente desde 2007. El nuevo acuerdo celebrado no ha sido ratificado por Colombia, dijo el experto Rafael Rincón, socio de la firma Rincón Castro. El ministerio señaló que está en renegociación.

Para Vélez, este proceso que anuncia el Gobierno es innecesario porque, dice, eso se puede hacer cuando vengan las renovaciones “y no anunciar después de que se pierda un pleito que se va a renegociar porque no nos gustó la decisión. Hemos ganado diez pleitos grandísimos, más grandes que el reciente. No podemos decir que el sistema ha sido injusto con Colombia”.