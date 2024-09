Bogotá aumenta su atractivo para los inversionistas extranjeros. A mitad de 2024 obtuvo el mismo dinero que en todo 2023

Bogotá ha consolidado su posición como el principal centro de emprendimiento en Colombia, liderando el 96% del capital conseguido para este propósito en el país durante el primer semestre de 2024. Según el Informe de Levantamiento de Capital de Invest in Bogotá, en lo corrido de 2024 la ciudad captó 452 millones de dólares en 27 rondas de inversión, acercándose a los 486 millones recaudados durante todo 2023.

¿Cómo se distribuye esta inversión y qué significa para Bogotá?

Estas cifras son contundentes, pues exponen cómo se ha venido transformando el ecosistema emprendedor en Bogotá. “Estos sectores, en particular fintech, son vistos como motores de crecimiento que no solo atraen capital, sino que también generan empleos y consolidan a Bogotá como un hub tecnológico de referencia en la región”, explicó Isabella Muñoz, directora de la agencia de promoción Invest in Bogotá.