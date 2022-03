Precios del petróleo suben, tras anuncio de Biden sobre liberación de reservas

Este martes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció la liberación de barriles de petróleo por parte de su país y los aliados para disminuir la carga en los precios del combustible.

En el caso de la referencia Brent el incremento es de 4,99 % o de US$ 5,24 a US$ 110,21, mientras que el valor del WTI crece en 5,19 % a US$ 5,37 a US$ 108,78.

Específicamente, Biden dijo que “Estados Unidos está trabajando con 30 países para liberar 60 millones de barriles de petróleo de reservas en el mundo entero. Vamos a descargar 30 millones de barriles de nuestras propias reservas y estamos listos para liberar más si es necesario, junto con nuestros aliados”.

“Esto ayudará a liberar el precio del combustible en el país, pero sé que lo que está ocurriendo puede alarmar a los estadounidenses, pero quiero decirles que todo va a estar bien, estaremos bien. Cuando se escriba la historia de esta era, la guerra de Putín en Ucrania dejará a Rusia debilitada y al resto del mundo mucho más fuerte”, agregó.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.