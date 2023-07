Trabajadores, a prepararse, pues 1 de cada 16 tendría que cambiar de empleo en menos de una década, según estudio

Los ciudadanos que prefieren demorarse muchos años en un mismo puesto de trabajo tendrán que ir pensando en cambiar esa mentalidad. Esa gran durabilidad de un cargo, que llevaba a las personas a largas permanencias en la misma labor, irá pasando a la historia. De hecho, ya se está viendo el dinamismo que tiene el mercado laboral, en donde hoy se requiere un administrador que sepa de todo, pero mañana ya esa generalidad no es tan apetecida por los empleadores.

La firma McKinsey & Company escogió 8 países con un mercado laboral muy diverso, para realizar el estudio recientemente lanzado, según el cual, 1 de cada 16 trabajadores podría cambiar de ocupación en 2030.

¿Por qué?. La investigación abordó distintos modelos económicos y de mercado laboral (Alemania, China, España, Estados Unidos, Francia, India, Japón y Reino Unido, que además, juntos, representan el 60 % del PIB mundial). El resto de países podrían tener una situación similar a cualquiera de ellos.

Es así como, los resultados muestran que en menos de una década, lo que hoy es el mercado laboral será otra cosa completamente distinta en 7 años. Por ejemplo, ¿quién podría pensar hace unos años en una carrera técnica en turbinas eólicas?.

De acuerdo con el estudio de McKinsey, en donde más habrá crecimiento de puestos de trabajos será en los sectores de sanidad; en áreas científicas; en ingenierías y matemáticas. Por el contrario, disminuirán los empleos de cualificación media y baja como los servicios de alimentación, los trabajos de producción o las funciones de apoyo en oficina.

Más de 2.000 tareas fueron analizadas en la investigación, según la cual, la virtualidad no podría ser absoluta, ya que “las negociaciones, las lluvias de ideas y la retroalimentación sensible son actividades que pueden ser ineficaces si no se hacen físicamente”.

La preparación para todas esas transformaciones es algo que vienen anunciando los analistas desde diversas especialidades, así que, ‘guerra avisada no toma por sorpresa’. Sin embargo, en un país como Colombia no deja de haber preocupación, debido al atraso que hay en el mercado laboral, en donde más de la mitad de la población que trabaja lo hace en una actividad independiente, generalmente informal y precaria.