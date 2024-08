4.400 millones de euros cuesta realizar los Juegos Olímpicos París 2024. ¿Cómo se protege esta inversión?

“A medida que las audiencias se han vuelto cada vez más globales, también han aumentado las sumas aseguradas debido a factores como la inflación, que impacta el valor de las entradas, hoteles, gastos de viaje, etc. Lo anterior contribuye a incrementar aún más el valor asegurado de los grandes acontecimientos deportivos como los Juegos Olímpicos, los cuales, simplemente, no serían viables sin el respaldo de los seguros, al menos no a la escala que vemos hoy”, afirmó David Colmenares, Managing Director de Allianz Commercial, empresa especializada en seguros, para América Latina.