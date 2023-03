“¿A nosotros quién nos defiende?”, el llamado de los 1.300 trabajadores directos de Viva Air a las autoridades colombianas

Los empleados de Viva Air vienen enfrentando un verdadero calvario desde el pasado 27 de febrero, cuando la aerolínea de bajo costo decidió suspender sus operaciones debido a la crisis de liquidez que presenta y que se ha agudizado en los últimos siete meses en la espera de la respuesta de la Aeronáutica Civil frente al proceso de integración con Avianca.

En los cinco días que lleva esta contingencia, la situación se ha centrado en las afectaciones de los miles de pasajeros nacionales y extranjeros que se quedaron varados en los aeropuertos colombianos y que paulatinamente están teniendo solución a partir del apoyo que están brindando otras aerolíneas para trasladarlos a sus destinos. Sin embargo, muy poco se ha mencionado sobre lo que sucederá o las medidas que tomarán para proteger a los trabajadores de Viva Air.

Y es este último punto el que ha llevado al presidente del Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo Colombiano (Sintratac), Daniel Gallo, a hacer un llamado a las autoridades colombianas debido al riesgo en el que se encuentran 1.300 empleados directos de la aerolínea, quienes se verían abocados a acogerse al Plan de Retiro Voluntario que presentó Viva Air, lo que implicaría su salida inminente de la empresa.

“Desde el mismo martes que inició el cese de operaciones, la compañía dispuso de un plan de retiro voluntario. Primero, se hablaba de 200 trabajadores, entre pilotos, capitanes, primeros oficiales, jefes de cabina y trabajadores regulares. Después se elevó a 400 y hasta el día de ayer teníamos conocimiento que 500 trabajadores ya habían solicitado el retiro voluntario” expresó.

Empleados de Viva Air han venido adelantado diversas manifestaciones en diferentes ciudades del país, exigiendo la atención de las autoridades para que se dé una solución respecto a sus trabajos. - Foto: Bogotá Tránsito

El dirigente sindical manifestó a SEMANA que todavía no se tiene información que confirme que ya se haya materializado estos retiros, es decir, que “no se ha firmado el primer acuerdo”. “Para usted salir de una empresa tiene que ser despedido o prestar como trabajador un retiro voluntario y eso aún no ha pasado”, apuntó Gallo, quien pidió a los 300 trabajadores que hacen parte del sindicato “aguantar y resistir hasta el final”.

Expresó además que frente a esta situación ha habido un silencio por parte de las autoridades, principalmente de la Aerocivil y el Ministerio del Transporte; por lo que indicó que así como se está dando respuesta a los usuarios, los trabajadores de Viva Air requieren un tratamiento similar y que esté orientado a garantizar o dar tranquilidad frente a su situación laboral.

Los trabajadores de viva, según Sintratac, "vienen pagando los platos rotos" por la decisión tomada por las directivas de la empresa. Esto, debido a que son ellos los que están recibiendo malos tratos por parte de los usuarios afectados por la no prestación del servicio. (Photo by: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images) - Foto: Jeffrey Greenberg/Universal Imag

“Yo he escuchado al director de la Aerocivil que se viene trabajando en un plan de atención a los pasajeros, pero yo le hago la siguiente pregunta desde el punto de vista de los trabajadores y del sindicato: ¿a nosotros quién nos defiende? Porque frente a la protección al usuario todo el mundo brincó y los 1.300 trabajadores de Viva quién ha dicho, ¿cómo están? Yo no he escuchado ni al ministro de Transporte ni al director de la Aerocivil decir algo sobre los trabajadores y si lo han dicho, ha sido corto”, afirmó.

Con respecto a la posible intervención a la empresa, indicó que si la medida proviene del Gobierno nacional, que se prioricen a los trabajadores, sus salarios y se atiendan las responsabilidades que deje pendiente Viva Air. “Sea el Gobierno o una empresa privada es positivo, siempre y cuando se rescate a los trabajadores en su totalidad y no se permita el despido de ninguno”, aseveró.

Finalmente, Gallo extendió un mensaje a los pasajeros afectados, a los que pidió respecto a la integridad de los trabajadores, debido a que tras la suspensión de operaciones se han presentado agresiones físicas y verbales hacia los empleados, especialmente los que se encuentran en los puntos de check-in o taquillas. “Ha habido mucho maltrato de parte de los usuarios hacia los trabajadores en protesta por sus pasajeros, pero nosotros no tenemos la culpa de lo que está pasando en Viva. Estamos pagando los platos rotos”, puntualizó.