Acciones de Nvidia ahora se podrán comprar en Colombia: el gigante de la tecnología entró a la Bolsa de Valores

Desde hace algunos meses, el gigante estadounidense de tecnología, Nvidia, ha dado mucho de qué hablar, no solo en la coyuntura económica sino también en el mundo de la tecnología. Es preciso recordar que la empresa de software se ha dedicado desde hace varios años al diseño de unidades de procesamiento de gráficos y la interfaz de programación de aplicaciones.

Durante este 9 de junio se conoció que ahora el gigante tecnológico, que ha registrado cifras sorprendentes durante los últimos días, ahora será un nuevo emisor en el Mercado Global Colombiano (MGC), uno de los mercados que maneja la Bolsa de Valores de Colombia. Con la decisión se sumará a empresas listadas allí como Apple, Amazon, Bank of America, entre otras.