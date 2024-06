Nvidia: las cinco claves de la desconocida empresa que hoy es la más valiosa de la bolsa en el mundo entero

La valorización del grupo de Santa Clara (California) alcanzó 3,352 billones de dólares, según un cálculo de la AFP. Hacia las 18H30 GMT sus acciones subían 3,69%. De todos modos, Nvidia aún no alcanza el récord absoluto al que llegó Apple el lunes, en 3,376 billones de dólares.

(Photo by Justin Sullivan/Getty Images) | Foto: Getty Images

La GPU, el arma absoluta de Nvidia

Enorme demanda