“Empresarios deben saber navegar en todas las circunstancias”: Jaime Gilinski, en entrevista con ‘Financial Times’

La incertidumbre política ha llevado a muchos colombianos a sacar sus fortunas del país, pero uno de los hombres más ricos de esta nación está haciendo una apuesta multimillonaria contraria: invertir en Colombia.

Eso es parte de lo que destaca el diario británico Financial Times (FT) en una publicación referida al banquero Jaime Gilinski, en medio de la coyuntura por la nueva OPA que lanzó para adquirir hasta el 32,5 % de Grupo Argos, un conglomerado de cemento a infraestructura que es considerado como una de las compañías más grandes de Colombia, destaca el FT.

Gilinski, quien hizo su fortuna con adquisiciones bancarias en América Latina y es accionista del Metro Bank del Reino Unido, va de la mano de la familia real de Abu Dabi para su apuesta por Colombia, con todo y el escenario electoral que tendrá un desenlace el domingo 19 de junio. En esta fecha se llevarán a cabo los comicios electorales en segunda vuelta, en la que se enfrentan Gustavo Petro, descrito por el Financial Times como “exguerrillero”, y Rodolfo Hernández, catalogado en la publicación como “un empresario populista conocido como el ‘Trump de Colombia’”.

Mientras las salidas de capital de Colombia se duplicaron en el primer trimestre de este año, según el banco central del país, ya que los ricos locales trasladaron activos al extranjero por temor al posible resultado de las elecciones, el multimillonario que lidera el grupo empresarial Gilinski ha hecho “ofertas audaces” por compañías como Nutresa, Sura y ahora Argos, todas bajo el modelo de enroque de negocios que venía manejando el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

Según las cuentas presentadas por el Financial Times, si tiene éxito la nueva OPA de Gilinski, sus inversiones en el país rondarían los 3.700 millones de dólares, pero lo mejor es que ayudarían a disipar las dudas sobre el futuro económico postelectoral de Colombia, destaca el medio.

“Empresarios deben ser todoterreno”, dijo el banquero

“Estoy invirtiendo en Colombia porque tengo confianza en el país”, dijo Jaime Gilinski en entrevista con el FT, realizada en un hotel de Londres, durante la cual expresó: “Aunque vivimos tiempos de incertidumbre, los empresarios tienen que saber navegar en todas las circunstancias”.

Si el millonario de 64 años, quien registra en Forbes con una fortuna de 4.200 millones de dólares, logra comprar el 32,5 % de Argos, llegaría a controlar de manera directa o indirecta el 51 % de los tres conglomerados de GEA, porque puede aprovechar las participaciones cruzadas, señaló la publicación.

El Financial Times también se refiere a las críticas que le han hecho al banquero, a través de las cuales ha sido tildado de “asaltante corporativo”, por haber lanzado una OPA que en el argot bursátil se cataloga como hostil, pero que es expresión de su interés de invertir en Colombia.

Recientemente, Jaime Gilinski Bacal fue galardonado con el Premio al desarrollo del espacio empresarial iberoamericano CEAPI, en ceremonia realizada en República Dominicana. - Foto: Esteban Vega

De hecho, según la publicación, Gilinski ha rechazado las críticas y ha dicho que su intención es ayudar a mejorar el desempeño operativo de las empresas del GEA para contribuir a generar buenos rendimientos.

“La gerencia no estaba prestando atención a los accionistas. Las participaciones cruzadas fueron excelentes para que los gerentes mantuvieran el control, ¿pero qué estaban obteniendo los accionistas? Es por eso que las acciones de Sura habían bajado 75 % en dólares estadounidenses en los últimos diez años”, argumentó.

Tal aseveración fue corroborada por Daniel Guardiola, analista de BTG Pactual en Bogotá, según lo expresa la mencionada publicación: “Gilinski tiene razón en sus críticas a la gestión de GEA. Si se observa el desempeño de los últimos diez años en Sura y Argos, el retorno total para los accionistas ha sido negativo”.

Sigue firme

Tras describir la larga trayectoria de Jaime Gilinski en el mundo de los negocios, el Financial Times destaca que las ofertas por las empresas colombianas representan su movimiento más audaz hasta el momento.

Después de seis OPA individuales, ya posee el 38 % de Sura, compañía en la que tiene tres puestos de siete en la junta directiva. En Nutresa es dueño de más el 31 %, lo que le permitió asegurar dos puestos en el directorio de la compañía, destaca FT.

Algunos analistas consultados en la publicación del Financial Times temen que el tiempo podría no estar a favor del multimillonario. Guardiola, por ejemplo, según el medio, estima que “cuanto más tarde, peor para él. Su posición actual está destruyendo valor porque ha invertido 2.500 millones de dólares y está obteniendo un rendimiento del 2 % en pesos colombianos en un momento en el que la deuda soberana colombiana está pagando el 11 % en pesos. No creo que su costo de financiamiento sea del 2 % en pesos colombianos”.

Al ser consultado por el FT sobre ese punto, Gilinski respondió que esta es precisamente la forma incorrecta de ver la situación. Agregó que ya ha obtenido 1,3 mil millones de dólares en ganancias con las acciones que ha adquirido y sigue decidido a perseguir sus objetivos.

Es más, enfatizó en que el 65 % de los fondos necesarios para las ofertas proviene del First Abu Dhabi Bank, y el resto de los Gilinski y la familia real de Abu Dabi.

Recordó también que el valor de las tres empresas, cuando se dio inicio a las OPA, en noviembre, era de menos de 7.000 millones de dólares y ahora la cifra está entre 14,5 mil millones y 15 mil millones de dólares. “Eso da una idea de la creación de valor. Estoy seguro de que ganaremos. Es una cuestión de paciencia, tiempo y perseverancia y eso es lo que he estado haciendo toda mi vida”, concluyó el magnate.