Famosa empresa editorial se declara en bancarrota y se somete a la ley de quiebras en EE. UU.

Chicken Soup for the Soul Entertainment, la empresa matriz del operador de alquiler de DVD, Redbox, solicitó protección por bancarrota del Capítulo 11. La declaración de quiebra se produce después de meses de una serie de dificultades financieras para la empresa y de una acumulación de facturas impagas.

La presentación también revela que Chicken Soup for the Soul debe millones a más de 500 acreedores, que van desde gigantes nombres del mundo del entretenimiento como Sony Pictures y Warner Bros, hasta grandes minoristas como Walgreens y Walmart.

Chicken Soup for the Soul, con sede en Connecticut, se negó a hacer comentarios, cuando The Associated Press la contactó, pese a que señaló en la declaración que sus prestamistas no estaban dispuestos a cooperar con la refinanciación.