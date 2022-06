Gilinski tiene un tercer miembro en la junta del Grupo Sura, tras aprobación de la asamblea

Con un quórum de 97,41 %, la asamblea extraordinaria del Grupo Sura tomó su decisión, con la cual, el Grupo Gilinski logra la tercera silla, de las siete que tiene el equipo directivo del conglomerado empresarial.

A partir de esa decisión de la asamblea, ahora, la junta queda conformada así: como miembros independientes, Jaime Bermúdez Merizalde, María Carolina Uribe Arango y José Luis Suárez Parra (este integrante tiene silla como miembro independiente, dentro de los puestos del Grupo Gilinski).

Entre tanto, como miembros patrimoniales ahora estarán Jorge Mario Velásquez Jaramillo, presidente del Grupo Argos y ha sido integrante de la junta de Sura desde 2015. Alejandro Piedrahíta Borrero, quien es vicepresidente de estrategia y finanzas del Grupo Argos y hace parte de la junta directiva de Sura desde 2016. Gabriel Gilinski Kardonski, integrante del grupo empresarial que ha lanzado las OPA por varias de las compañías del GEA y es parte de la junta directiva de Grupo Sura y Grupo Nutresa, desde este año. Y Ángela María Tafur, abogada y con una amplia trayectoria en el sector financiero y otras áreas.

Este es el grupo de integrantes de la junta directiva de Sura antes de la asamblea de accionistas para elegir nuevo miembro. - Foto: Cortesía Grupo Sura

En la recomposición de la junta sale Carlos Ignacio Gallego, quien es el presidente de Nutresa.

Gallego, ingeniero civil, es presidente del Grupo Nutresa desde 1991. Entró a ser parte de la junta directiva del Grupo Sura desde marzo de 2014. Durante la asamblea que se realizó en Medellín, uno de los accionistas minoritarios que hacía parte de la reunión, pidió la palabra para darle los agradecimientos por su labor en el equipo directivo.

La asamblea extraordinaria que se llevó a cabo en el salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos en Medellín fue convocada por el Grupo Gilinski, que tiene la mayor participación accionaria en la empresa de seguros e inversiones, con un porcentaje cercano al 38 %. En segundo lugar está el Grupo Argos, con 27,6 %; continúa Nutresa, con el 13 %, y Cementos Argos con 6%.

La nueva integrante

Ángela María Tafur es profesional en derecho con énfasis en socio-economía, de la Universidad Javeriana. Tiene maestría en derecho comparado internacional del Cornell University Ithaca, en New York (Estados Unidos). Laboralmente, se ha desempeñado como presidenta y directora ejecutiva de Give To Colombia, Inc.; como socia Fundadora de Tafur, Domínguez y Arana. Ha sido vicepresidenta de asuntos legales de Bancol y Cía; asesora legal del Superintendente, Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia).

En su hoja de vida también están cargos como asesora Legal de la Corporación Financiera del Valle; abogada del departamento legal de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia); asesora del Banco de Colombia S.A.; asistente de Investigación Esguerra, Barrera y Gamba; asistente de investigación Posse y Cía.

Tafur ha participado en las juntas directivas de Banco GNB Sudameris, Panamá (2005 – Presente), Give To Colombia (2003 – Presente), Banco de Colombia S.A. (1989 – 1997) y Litoformas de Colombia (1989 – 1996), Inmobiliaria Bancol (1989 – 1996).

* Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA