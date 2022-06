La empresa que se está metiendo en la puja por el mercado del cemento en Colombia

Con apenas 10 años en el mercado y todo su potencial puesto en el Valle del Cauca, una empresa en Colombia le apuesta a meterse en el mercado de la producción de cemento y competirles a las grandes firmas (nacionales y extranjeras) que actualmente dominan este sector de la producción y la economía del país.

Actualmente, esta firma tiene participación en gran parte del suroccidente de Colombia, hacia donde despacha desde su matriz en el municipio de Yumbo.

Tras llegar a un punto de producción que superó las 600 mil toneladas en 2021, ahora quiere expandir sus operaciones, aprovechando la reactivación del gremio de la construcción tras la pandemia.

En entrevista con SEMANA, Fernando de Francisco, gerente general de Cementos San Marcos, indicó que su primera meta en esta búsqueda por competirles a las grandes firmas que tienen acaparado este mercado es llegar en el mediano plazo al millón de toneladas producidas y promover el consumo de este material.

“Para 2024 esperamos tener un incremento del 50 % sobre nuestra capacidad actual, lo que significa pasar de 600 mil a 1 millón de toneladas, llegando así a nuevas regiones como Antioquia y centro del país (...) Debemos tener presente que el mercado del suroccidente del país es el más significativo para la compañía: Valle, Cauca, Nariño y el Eje Cafetero representan más del 90 % de nuestras ventas”, señaló el gerente, refiriéndose a las perspectivas a mediano plazo.

Cemento - Foto: Getty Images

De Francisco explicó que un punto de partida en este arduo trabajo que se propusieron está relacionado con el bajo consumo de cemento que actualmente hay en Colombia, el cual indicó que está muy por debajo de los demás países en la región, situación que se debe aprovechar, haciendo pedagogía sobre la importancia de impulsar la infraestructura.

“El consumo de cemento per cápita en Colombia está por debajo del promedio de América del Sur, es menos de la mitad. Este índice está, si no me fallan los cálculos, en un rango de 240 kilos por persona/año. Para explicar mejor, en países como Bolivia, donde los niveles de desarrollo son menores, esté índice está en 340 por año (...) Imagínese ahora si nos comparamos con Estados Unidos, donde la cifra supera los 500 kilos”, agregó el vocero de esta firma.

En su encuentro con SEMANA, Fernando de Francisco resaltó la importancia del impulso que se le ha dado a locomotora de la infraestructura en Colombia tras el comienzo de la nueva normalidad, del cual dijo que ha permitido fortalecer la generación de empleo, directo e indirecto, y apoyar la recuperación de esas empresas que se vieron afectadas por la pandemia.

No obstante, fue enfático en manifestar que hay una deuda pendiente con el mejoramiento de la vivienda, ya que muchas familias tienen una casa o apartamento que carecen de muchos elementos claves en los que puede interceder el Gobierno nacional, con miras a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“Hay gente que tiene casa, pero no tiene cocina o sus pisos son en tierra, porque no hay ni siquiera una base de concreto, y cuando uno les pregunta por qué, ellos dicen que no tienen el dinero para arreglar ese espacio, es decir que comen o enchapan, comen o ponen una mejor pared o arreglan la cocina. El cemento mejora la calidad de vida y por eso creemos que esta debe ser una prioridad”, agregó este personaje.

Cemento - Foto: Getty Images

Cementos San Marcos está conformada por capital 100 % colombiano, actualmente cuenta con 310 colaboradores directos e indirectos y su objetivo es ofrecer el mercado del suroccidente del país, una alternativa cercana y de alta calidad en soluciones para la construcción, apostándole también al cuidado del medioambiente.

En la última parte de esta entrevista, el Gerente General de esta compañía aseguró que desde ya se la están jugando por tecnología de bajo consumo de combustible y baja emisión de contaminantes, comparados con los métodos tradicionales de molienda.

“Cementos San Marcos ha logrado disminuir la huella de carbono en la producción de cemento, al combinar una estrategia de producción que materializa una reducción de emisiones específicas por tonelada de cemento de hasta el 46 %, 51 % menos consumo de combustibles fósiles y 36 % menos de consumo de energía eléctrica”, dijo De Francisco.

Según el Dane, en abril de 2022, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.215,6 miles de toneladas, lo que representó un crecimiento del 7,0 % en relación con el mismo mes de 2021.

En el mes de análisis se despacharon al mercado nacional 1.089,2 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un crecimiento del 3,7 % frente a abril de 2021.

En el cuarto mes de este año, los despachos de cemento gris a granel en los departamentos de Valle del Cauca (44,9 %), Antioquia (10,0 %) y Atlántico (28,1 %) ubicaron estos territorios como los de mayor producción en el país, reflejando también un aumento en la fabricación de este material clave para la construcción en Colombia.