Mantener la estrategia es clave para la supervivencia de los negocios legales en tiempos de crisis

Por lo general, cuando las cosas se ponen difíciles, las organizaciones suelen caer en la desesperación, olvidando la estrategia que en periodos de bonanza los hizo exitosos. Lo vivieron muchas industrias en las grandes crisis, como la pandemia, cuando flaquearon sus modelos de negocio y tuvieron que hacer maromas para sobrevivir. L as firmas de abogados que por años habían mantenido crecimientos constantes, no son ajenas a la situación actual. El impacto económico de la mayoría de las industrias las ha llevado a una desesperada reducción de precios para cubrir los desmedidos costos fijos que en otros años eran razonables. Un gran error fruto de la desesperación, cuyas consecuencias solo serán visibles en el mediano y largo plazo.

Pero ¿por qué aceptar cualquier tipo de cliente o disminuir drásticamente el valor de los honorarios, para sobrevivir, podría ser un error? Porque una firma que no es consistente en su estrategia de posicionamiento o en el perfil de clientes objetivo, puede caer fácilmente en un posicionamiento de mercado débil, conflictos entre las áreas de práctica e incluso poner en duda el liderazgo de la firma, pues son estos los desenfoques estratégicos que los competidores aprovechan para tomar ventaja y crecer.

Superado el proceso de clasificación de los servicios dentro de las áreas de práctica, en el que no debe ser fácil poner de acuerdo tantos egos, emerge una estrategia sólida, ejecutable aun en momentos de crisis, que: 1) garantiza, el mejor precio de los servicios commodity y procedure , en los que los clientes esperan poco involucramiento de los socios y que son los servicios o las áreas de práctica “impulsoras de volumen”. De esta manera, se pretende que este tipo de servicios, en tiempos de crisis, mantenga la base de facturación de la firma y, por supuesto, ocupado al equipo ; 2) permite concentrar las acciones de mercadeo en las áreas de práctica clasificadas en gray hair y rocket science , posicionando la experticia de los socios que lideran la firma, donde reside el valor agregado y, según la complejidad del caso, se hace menos relevante el valor de los honorarios. Estas deberían ser las áreas de práctica “impulsoras de rentabilidad”, incluso en épocas de vacas flacas.

En línea con lo anterior, el área de Gestión Humana de la firma es clave en el proceso de selección de personal: ¿ Todas las áreas de práctica requieren profesionales con las mismas características? No necesariamente. Y esta afirmación se hace más allá del nivel de conocimientos legales requeridos. Se hace pensando en otros elementos clave como en habilidades blandas y capacidades adicionales que serán cruciales para que cada área de práctica se desarrolle en línea con sus necesidades. Las áreas de práctica más sofisticadas requieren equipos con mejores credenciales, pero también con mayor capacidad de comunicación y de empatía con los clientes. Por ello, es importante entender a profundidad el negocio, tanto desde las características de su entorno, como desde adentro, profundizando en el funcionamiento de las áreas de práctica y sus colaboradores. En este punto cobra sentido hablar de la “marca empleadora” como aquella que es capaz de atraer talento por comunicar de forma clara su visión, propósito y valores, así como el entorno en que se desarrollarán los profesionales que hagan parte de la organización.

Volviendo a las preguntas iniciales: ¿es positivo traer cualquier tipo de cliente de épocas de crisis? La respuesta es no. Así seamos muy conscientes de la clasificación de las áreas de práctica, eso no garantiza que todos los prospectos están en la disposición de pagar el valor de la experticia del equipo de abogados. Aceptar cualquier tipología de clientes, puede llevar a la firma a incurrir en un problema de flujo de caja. Un tema que no es menor cuando el mayor costo en el estado de pérdidas y ganancia de esta industria es el de personal.