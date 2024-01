“Es un reconocimiento a muchos años de trabajo”: Néstor Martínez, premio al abogado del año en resolución de conflictos

NÉSTOR CAMILO MARTÍNEZ: Es un reconocimiento a muchos años de trabajo, pero no solamente a mí, que recibí el premio como el mejor litigante del año. Adicionalmente, obtuvimos el premio como la mejor firma. Ganamos también el premio a la mejor operación del año, y mi socio, Felipe Quintero, obtuvo el premio al mejor socio de fusiones y adquisiciones del país. Entonces, ha sido un reconocimiento muy importante por todo el trabajo que se hizo durante 2023, que fue muy significativo para nosotros, muy exitoso y que recoge lo que hemos venido haciendo en los últimos años de la mano con los clientes.

N.M.: Sí, sin duda alguna, porque nosotros no somos los protagonistas. Los abogados no debemos ser los protagonistas ni en las operaciones que se celebran ni tampoco podemos ser los protagonistas de los conflictos que resolvemos. La filosofía siempre debe ser tratar de buscar el mejor arreglo o el mejor resultado para el cliente. En muchas ocasiones, el trabajo del abogado consiste en llevar el proceso hacia una resolución frente a un juez, pero en muchas otras ocasiones, y a mí me gusta explorar siempre esas vías, es buscar los arreglos a través de soluciones amigables, conciliaciones o transacciones. Pero debe ser un trabajo silencioso.