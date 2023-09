Mercado Libre anuncia más inversión en Colombia; también fija fecha de la llegada de Meli+, que ya opera en Brasil y México

Meli+ llegaría a Colombia en diciembre

“La idea es que junto con nuestros socios de Meli Plus que son generadores de contenido; nosotros no vamos a producir contenido, es distribuir el contenido que ellos pueden llegar a tener y que quieren distribuir en forma gratuita. Entonces ese contenido que ellos están dispuestos a distribuir en forma gratuita, ellos no tienen la distribución que nosotros tenemos en América Latina, no tienen las herramientas de pago y de financiamiento que tenemos en América Latina, entonces nosotros creemos que Mercado Libre se puede convertir en el lugar ideal para que la gente que quiera ver contenido gratuito lo haga a través de nuestras aplicaciones y plataformas”, resaltó.