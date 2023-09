“Nos divierte mirar para adelante”: las claves del éxito empresarial, según Marcos Galperin, presidente y fundador de Mercado Libre

“Logramos siete años en llegar al equilibrio. Sucedió todo lo que nosotros pensábamos que iba a suceder, pero tardaron mucho más tiempo y fue mucho más difícil. La verdad es que mucha gente me decía esto no va a funcionar y yo era un poco inconsciente; Yo sabía que iba a funcionar y funcionó. La gente que pensaba que no iba a funcionar no eran tontos, había un motivo y es que era muy difícil. La verdad es que solucionar logística, pagos, y convencer a la gente que le compre algo que nunca vio y tocó, no fue fácil. Por eso nos costó tanto tiempo”, recordó el presidente y fundador de Mercado Libre.