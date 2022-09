Para Mario Hernández, es mejor atacar la corrupción que aprobar la reforma tributaria

El proyecto de reforma tributaria sigue provocando piquiña entre diferentes sectores, entre ellos, el empresarial, desde donde se ha criticado ampliamente la iniciativa del gobierno Petro por considerar que afecta el desarrollo económico y la generación de empleo en el país por cuenta de las modificaciones a los impuestos que pagan las industrias.

Uno de los más férreos opositores a esta reforma es el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien no desaprovecha cualquier oportunidad para hablar sobre el tema.

En su más reciente trino, explicó cómo aumentará el porcentaje del impuesto de renta que deberán asumir las pequeñas, medianas y grandes empresas; un panorama que, según él, es catastrófico para la industria y para los jóvenes que buscan empleo y nuevas oportunidades.

Peñalosa indicó que debido al aumento de este rubro, el país dejará de ser atractivo para la inversión extranjera, golpeando principalmente a la juventud en el país.

“Con reforma tributaria, tasa combinada (sociedad más socio) de impuesto a renta pasaría para empresas pequeñas de 41,2 % a 50 %; medianas de 41,4 % a 56 %; grandes de 41,5 % a 60 %. Así no habrá inversión que genere empleo y jóvenes estudiosos no encontrarán trabajo”, fue el trino del exaspirante a la Presidencia.

Mario Hernández se sumó a la conversación y pidió atacar la corrupción

El empresario Mario Hernández, quien se ha caracterizado por rechazar el proyecto de reforma tributaria y por estar en orillas políticas diferentes a la del nuevo gobierno, se sumó a la discusión y fue más allá.

A través de Twitter, Hernández cuestionó la labor de los congresistas y su papel desde el legislativo frente al proyecto; asimismo, dejó en entredicho su gestión frente a una problemática que aqueja las finanzas de la nación como la corrupción.

“Lo más grave que nuestros padres de la patria que los elegimos el pueblo aprueben esta reforma! Porque no atacan la corrupción? [sic]”, dijo Hernández en su cuenta en Twitter.

Las críticas del santandereano al nuevo gobierno no son nuevas; desde que Petro repuntaba en campaña se mostró en desacuerdo con algunas de las iniciativas presentadas por el entonces candidato. Ahora, que ya está en la Casa de Nariño, los mensajes del industrial contra el mandatario son más constantes, en especial cuando se habla de temas económicos.

“Qué pensarán los 12 millones de ciudadanos que votaron por el presidente Petro con los nuevos impuestos. ¡Más economía informal! Increíble que los partidos no piensen en la gente que votó por ellos y vayan a votar por la tributaria”, es uno de los dardos lanzados por el empresario a los congresistas y al Gobierno por cuenta del proyecto de reforma tributaria.

Las quejas de Hernández parece que han calado en los senadores del Pacto Histórico, tanto así que en diferentes escenarios los alfiles del Gobierno, que van por el país socializando esta iniciativa, han pedido la colaboración del empresariado para lograr un consenso alrededor de este tema.

“Empresarios, los necesitamos más solidarios, voy a decirles una palabra para que no se vayan a ofender, no lloren tanto, no lloremos tanto. Tenemos cómo hacer ese esfuerzo adicional porque hay gente que no tiene un peso en su bolsillo, y no tiene ni siquiera una papa en la nevera”, dijo el senador Gustavo Bolívar en un foro desarrollado en Barranquilla.

A esta petición, como era de esperarse, Hernández respondió y le dijo a Bolívar que finalmente los que pagarán por los incrementos de los bienes y servicios serán los consumidores, además de enumerar, lo que, a su juicio, serán otras consecuencias de la reforma tributaria.

“Llorará el consumidor, ya que todo lo paga el producto. Seremos menos competitivos y se incrementará el contrabando. Además, aumentará la economía informal”, escribió el reconocido empresario.

Alza en la gasolina

Pero este no es el único tema que viene preocupando al empresario; el alza en los precios de la gasolina también ha sido una piedra para la relación entre Hernández y el Gobierno.

Para él, cualquier incremento a los combustibles afectaría de forma directa la capacidad del sector empresarial de producir empleos y de ser competitiva, y volvió a mencionar a la corrupción como el principal problema que aqueja a la economía nacional.

“Subir el precio de la gasolina, afecta la competitividad y la rentabilidad de todo el país, combatiendo la corrupción de verdad, podemos generar más riqueza, que simplemente subiendo los precios de los combustibles. Hay que pensar en la comunidad [sic]”, escribió el empresario en su red social.