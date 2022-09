Mario Hernández no se dejó de Gustavo Bolívar y le contestó por pedirles no “llorar tanto”

Gustavo Bolívar, presidente de la Comisión Tercera del Senado de la República, les pidió este lunes a los empresarios en medio de un foro en Barranquilla no quejarse tanto del proyecto de la reforma tributaria, y aportar más para que el país salga adelante.

“Empresarios los necesitamos más solidarios, voy a decirles una palabra para que no se vayan a ofender, no lloren tanto, no lloremos tanto. Tenemos cómo hacer ese esfuerzo adicional porque hay gente que no tiene un peso en su bolsillo, y no tiene ni siquiera una papa en la nevera”, precisó el congresista.

Ante estas declaraciones, Mario Hernández no se quedó callado y le respondió rápidamente al senador del Pacto Histórico mediante una publicación en Twitter. Asimismo, aseguró que las quejas no solo vienen por parte de los empresarios.

El santandereano, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que los consumidores serán los más afectados con la reforma tributaria, impulsada por el presidente Gustavo Petro.

“Llorará el consumidor, ya que todo lo paga el producto. Seremos menos competitivos y se incrementará el contrabando. Además, aumentará la economía informal”, escribió el reconocido empresario.

Hernández también recordó las destacadas cifras de crecimiento registradas durante la recta final de la administración del expresidente Iván Duque y aseguró que espera que el gobierno del presidente Gustavo Petro pueda sostenerlas.

“Ojalá la izquierda pueda sostener el crecimiento del país que entregó Duque. ¡Todos a remar para el mismo lado!”, fue el mensaje que escribió el santandereano para acompañar la publicación, que recibió cientos de comentarios.

Luego, añadió: “Esperemos los 100 días del presidente Petro y vemos los resultados del gobierno en el cumplimiento del programa y en la construcción de un mejor país. Si al gobierno le va bien, a nosotros también”.

En medio del foro, el senador Bolívar también explicó que a lo largo de su vida ha sido rico, pero también pobre, por lo que ha estado en ambos lados y entiende cada una de esas situaciones. Además, señaló que Colombia es uno de los países que menos ricos tiene en la región.

“Yo he sido pobre y hoy tengo una situación económica favorable, he estado en las dos capas de la sociedad y he visto cómo nos sobra plata para comprar cuadros de 80.000 dólares. Rico todos esos gustos, excelente que los haya y no es que seamos enemigos de los ricos. Si acá hubiera más ricos, no habría tanta pobreza. Queremos que haya más ricos, pero también queremos que haya menos pobres”, aseguró.

De acuerdo con el senador, la paz total va a llegar si hay menos pobres, lo cual podría ser el mayor legado de este gobierno. En ese sentido, explicó que esta será necesaria para que incremente el turismo, puesto que la meta es que a Colombia lleguen unos 30 millones de viajeros.

Cabe recordar que el proyecto de reforma tributaria fue radicada ante el Congreso de la República por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el pasado lunes 8 de agosto.