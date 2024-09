Plataforma para mascotas y sus dueños, la idea con la que esta empresa se ubicó como las más innovadora del país en 2024

¿Cómo lo hacen?

En este punto también es clave analizar la forma como esta empresa enfrenta los fracasos en los procesos de innovación. Niño Torres dice que cuando no se dan los resultados esperados se preocupan por entender que siempre hay un grado de incertidumbre y que el éxito no está garantizado. “Fracasar es lanzar una innovación y no obtener los resultados, o no frenar un proyecto a tiempo porque no cuenta con la viabilidad para ser implementado o escalado. En Grupo Nutresa tenemos establecido un proceso formal para el desarrollo y la toma de decisiones frente a todas nuestras iniciativas de innovación, que incluye fases de investigación profunda, creación, experimentación, validación con el mercado y evaluación de avance y potencial de éxito”, aclara.