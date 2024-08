Rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el director de Fenalco, Jaime Cabal, por mensaje sobre dos años de gobierno

Según el directivo del gremio, los dos años no han sido positivos. Por el contrario, Cabal habló de la economía, de la seguridad, de la incertidumbre y recordó los escándalos y retrocesos que, desde su perspectiva, han sido el pan de cada día en el bienio. Tras referirse a los índices de inseguridad en aumento, a la dificultad que —desde su perspectiva— tiene la fuerza pública para ejercer control en los territorios, manifestó que, a su juicio: “El balance es de deuda...” y ojalá en los dos años que quedan se pueda corregir el rumbo “para recuperar el tiempo perdido” , señaló el presidente de Fenalco.

Petro sacó pecho con la reducción de la pobreza

El mandatario de los colombianos no tardó en responder: “Jamás entenderán, esta clase de personas, porque es avanzar el hecho de que salgan 1.600.000 personas de la pobreza” , dijo en relación con el trino de Cabal y en el contexto de los nuevos datos de pobreza, según los cuales, en 2023 se redujo a 33 %, reduciendo el 36,6 % del año inmediatamente anterior.

El rifirrafe no paró allí. En respuesta a lo expresado por Petro, Cabal volvió a arremeter. Invitó al mandatario a que no continúe por su senda de dividir más al país. De manera directa, se dirigió al presidente, al señalar: “Aquí todos somos colombianos, la gran mayoría personas trabajadoras, que generamos empleos y pagamos impuestos para que el país y nuestra gente puedan salir adelante. No promueva más la narrativa de la lucha de clases”, enfatizó el directivo del gremio de comerciantes.