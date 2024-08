‘El pan de cada día han sido los escándalos de corrupción’, lo que piensa el presidente de Fenalco sobre 2 años del gobierno Petro

A juicio del directivo gremial, el balance de estos dos primeros años de gobierno no es para tocar bombos y platillos, pues, “no han sido positivos, por el contrario, han sido de deterioro y retroceso general ”, enfatizó.

Inseguridad y más

Un gabinete que no ha pasado el examen

En el inicio del gobierno Petro, con la idea llevar a la realidad la alianza que implica un ‘Pacto Histórico’, como se llama el partido del mandatario, fue elegido un gabinete plural, integrado por gente de trayectoria, tanto en la administración pública como en la temática de cada ministerio y cada entidad. No obstante, luego del primer remezón, el presidente ha ido dando tumbos. “Vemos que hay un gabinete que no ha pasado el examen. Van más de 39 ministros, 50 viceministros. Eso hace que este gobierno no tenga equipo para conducir al país por un sendero positivo”, afirmó Cabal.