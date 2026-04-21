“Muchos piensan que este gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo”: Angie Rodríguez habla de la Casa de Nariño

Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, reveló cómo está actualmente la Casa de Nariño en una explosiva entrevista a SEMANA. De acuerdo con la ahora gerente del Fondo de Adaptación, buscan cómo “exprimir” el actual gobierno porque creen que no continuará.

“Hay un juego por el poder y el dinero. Eso los tiene enceguecidos. Muchos piensan que este Gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo y un ejemplo de ellos es la señora Juliana Guerrero”, sostuvo para este medio.

Y aseguró que “el chisme, la calumnia y la mentira es política de Gobierno, desafortunadamente ejercida por algunos funcionarios”.

Igualmente, denunció para este medio que Guerrero no solo ejerce poder en varias entidades, sino que ejerce presión diciendo que tiene “vínculos con el ELN”.

“Lo digo con conocimiento de causa, porque me pasó a mí. Más cuando la señora Juliana se ufanaba de tener vínculos con el ELN. Cualquier persona que la escuche, la gente siente miedo", indicó.

Y agregó: “Delante mío sí lo hizo. O sea, me decía que ella era amiga de ellos y que ella tenía buena relación”.

“Entonces obviamente, cuando las personas ven o escuchan eso —en mi caso yo lo vi y lo escuché porque me lo dijo a mí— pues las personas piensan dos veces antes de hablar algo en contra de ella", manifestó la exdirectora del Dapre.

De acuerdo con la funcionaria del Gobierno nacional, ella fue la que alertó al presidente Gustavo Petro de los títulos falsos de Guerrero, pero este hizo caso omiso.