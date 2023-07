Salarios reales cayeron 3,8 % en países de la Ocde y no descartan impacto en el empleo para 2023

Salarios encogidos

Es así como, los salarios reales (descontando la inflación), han caído en todos los 34 países de la Ocde, pero el efecto de la pérdida de poder adquisitivo es particularmente compleja para los hogares de bajos ingresos, señala el organismo. La población inscrita en ese nivel de la pirámite tiene una menor capacidad para enfrentar la subida de precios, puesto que no cuentan con ahorros y el crédito no es una herramienta tan accesible para el que no tiene suficiente respaldo económico.