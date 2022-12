Usuarios de Claro, en sector de Bogotá, desesperados porque llevan más de cinco días sin servicio: “La factura sí llega puntual”

Semana conoció la queja de algunos vecinos del sector de Pontevedra, en Bogotá, sobre el servicio de la compañía de telecomunicaciones Claro; según indicaron, completan cinco días sin el servicio de internet, telefonía y televisión en sus hogares y la empresa no ha dado solución a las múltiples quejas que se han radicado para alertar sobre lo sucedido.

Los afectados, que aseguran que solo les funciona el canal de Claro, señalaron que las líneas de atención al cliente tampoco funcionan y que, cuando tienen suerte y les contestan, los dejan esperando más de 10 minutos en la línea y luego les cuelgan.

“He llamado más de 30 veces a la línea que ellos dan. Nunca contestan y cuando por fin responden lo tienen a uno en la línea preguntándole una y otra vez la cédula y el nombre; no solucionan nada. He pasado hasta 40 o 50 minutos en la línea esperando una solución y no pasa nada”, dijo una de las afectadas que pidió reserva de su identidad.

“Uno llama y no hay opción para atención de hogares y cuando uno pide que trasladen la llamada, se cae. ¿No entiendo para qué nos piden el nombre, la cédula, el teléfono 20.000 veces si cuando se cae la llamada no son capaces de devolverla; le toca a uno volver a llamar y a sufrir para intentar comunicarse”, agregó.

Según otros vecinos del sector de Pontevedra, donde se presentan varios casos de falta de servicio, en el mejor de los casos los operadores programan visitas técnicas que son infructuosas, pues cuando los trabajadores llegan a las casas de los usuarios aseguran que “no se puede hacer nada” y que “es una falla de la plataforma”.

“Vinieron a mi casa y no arreglaron nada. Nos echan un cuento de que es la plataforma y que en el transcurso del día el servicio quedará restablecido. Puro cuento, llevo sin televisión, internet y teléfono fijo cinco días y no hacen nada. No hay quien dé la cara ni quién responda. Pero para enviar la factura y cobrar los días completos, sí son puntuales, eso no se les olvida”, indicó otro usuario afectado.

En una de las llamadas que el usuario molesto hizo a la línea de atención al cliente, asegura que el operador que lo atendió le indicó que era una falla general y que más de 90 hogares estaban sufriendo con el mismo inconveniente.

La situación se complica más para las familias cuyos integrantes trabajan desde casa, pues han tenido que irse a viviendas familiares para poder cumplir con sus obligaciones; otros han indicado que han agotado sus planes de datos móviles, esperanzados en que la solución llegue pronto; sin embargo, la espera ya se ha prolongado por más de varios días.

En redes sociales también se han visto mensajes de varios usuarios quejándose por la falta del servicio que afecta, principalmente, a los clientes de fibra óptica y quienes exigen a Claro que responda por los daños causados o por los días en los que no se ha prestado el servicio.

“La empresa debería informar qué es lo que está pasando; no dan la cara y ponen a los pobres asesores a darle vueltas a uno, para eso sí son expertos. He tenido problemas con mi trabajo porque debo trabajar desde mi casa y no he podido, justo este fin de semana tenía turno en mi oficina y me tocó ausentarme”, aseguró otra clienta que se ha visto afectada por la falta del servicio.

En Twitter también se han conocido algunos mensajes que hacen referencia a las fallas y en los que piden la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio por lo que consideran un abuso por parte de la compañía.

Señores CLARO COLOMBIA, llevo 5 días viendo mensaje,se reportó sin que se envié los técnicos para solucionar el problema de señal de Internet, teléfono y televisión, me imagino que me irán a descontar estos días sin servicio de la factura, sean responsables con el servicio presta pic.twitter.com/buRF57wlKn — Peter Davis (@pedaroco) December 19, 2022