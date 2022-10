Comerciantes revelaron cifras alarmantes sobre robos en supermercados

La Federación Nacional de Comerciantes dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Mermas realizado por la firma consultora We Team, con el apoyo de Sensormatic.

El informe, que tiene las cifras del año completo 2021, señala que durante este periodo los supermercados del país perdieron más de 122 mil millones de pesos, solo producto de robos internos y externos, sin contar la merma operativa total, que se compone, entre otras variables, por desperdicios de los productos, averías, vencimientos y errores administrativos.

Los comerciantes de pescado están optimistas para la temporada de este año, aunque prevén que muchos consumidores reemplazarán los peces más costosos por unos más económicos. - Foto: guillermo torres-semana

“Durante el año anterior el 20 % de la merma (disminución del inventario) en almacenes y supermercados del país obedeció a la modalidad de robo. Unos 35 mil millones corresponden a robos cometidos por funcionarios o empleados y 87 mil millones pertenecen a robo externo. Cabe mencionar que en las dos modalidades hay participación de bandas dedicadas a este flagelo, aunque se observó un incremento en el índice de percepción de casos de robo por necesidad, después de la dura situación en pandemia”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

En el periodo enero-diciembre de 2021 se registraron 34.150 casos de robo en grandes superficies, un incremento del 6 % frente a 2020. Este aumento, según el informe de Mermas, como consecuencia en gran medida, a una mayor apertura al público, luego de las restricciones por cuenta de la covid-19.

Incrementaron los casos en la costa Atlántica, Pacífica, centro del país y occidente. Solo se registró una leve disminución en el oriente colombiano.

El top 15 de los más robados

La lista la componen golosinas en minigóndolas, atún/enlatados, gaseosas, licores, productos cárnicos/carnes frias, granos (lentejas, arroz), leches, artículos de aseo personal, digitales (electrónicos), droguería/OTC, carnes frías, galletería, cuchillas de afeitar, ropa en general y carros HotWheel.

Modalidades de robo

Entre las modalidades de robo interno se destacan: mercancía camuflada en ropa o maletines, otras no detectadas; cajeros (mercancía que sale, pero no se factura); complicidad externa; consumo de alimentos en la tienda; mercancía que no entra, pero se factura; ponerse ropa del almacén; cambio de códigos.

En cuanto a robo externo: sustracción de mercancías en bolsas de aluminio; sustracción aprovechando que no se entrega bolsa plástica, ocultar mercancías en prendas, bolsos y carteras, mercancías en bolsa plástica del almacén y tiquetes falso; cambio en el código de las mercancías, consumo en la tienda, uso de desactivadores/herramientas para inhabilitar la protección, ponerse ropa del almacén, omplicidad con personal interno, cambio de empaques de productos, fraude con documentos valores, devoluciones de mercancía fraudulenta, uso de coches de bebé para sustraer mercancía, simulación de condiciones físicas (barrigas falsas, sillas de ruedas…) y uso de menores de edad para sustraer mercancía.

La inclusión financiera de las personas venezolanas incluye su bancarización para disfrutar de las promociones del comercio formal - Foto: GUILLERMO TORRES | SEMANA

Halloween 2022: sin restricciones para el comercios luego de dos años de pandemia, los comerciantes esperan crecimiento en sus ventas

Fin de semana de celebración del día de los niños los habitantes de Bogotá destinarán más de 160.000 pesos en esta fecha comercial que no tendrá ningún tipo de restricción tras dos años de pandemia.

En Bogotá cerca del 75 % de las personas celebra Halloween, especialmente familias con niños y adultos jóvenes. Además, el 64 % de los establecimientos comerciales decora sus locales con temática alusiva a la fecha.

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, asegura que “la ciudad se ha convertido en escenario de múltiples eventos para grandes y chicos, pues si bien Halloween es una fecha pensada en los niños y eventos familiares, no se debe ignorar que 42 % de las personas irá a una discoteca o bar a disfrutar esta fecha, el 30 % de las personas recorrerá Centros Comerciales, y 22 % saldrá a pedir dulces en su barrio, lo cual termina dinamizando la economía, siendo el pico más alto del año en la venta de dulces”.