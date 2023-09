Consejos financieros para ahorrar en los últimos y más caros meses del año

1. Establecer un presupuesto detallado

2. Planificar las compras de regalos con anticipación

3. Establecer metas de ahorro

4. Evitar deudas innecesarias

Si bien puede ser tentador recurrir a tarjetas de crédito para cubrir los gastos navideños, es importante ser consciente de los riesgos de acumular deudas. El portal Saber más ser más, indica que intentar utilizar el crédito de manera responsable y no gastar más de lo que se puede pagar es clave. Si se planea utilizar tarjetas de crédito, buscar aquellas con tasas de interés bajas o promociones especiales durante la temporada de compras puede ser una estrategia sensata.

5. Priorizar los gastos

Hacer una lista de gastos prioritarios y no esenciales es una práctica útil. Los gastos esenciales incluyen cosas como alimentos, vivienda y servicios públicos, mientras que los no esenciales pueden abarcar comidas en restaurantes, entretenimiento o compras impulsivas. Según el portal El Economista, priorizar los gastos esenciales y considerar el recorte o eliminar algunos gastos no esenciales puede liberar recursos adicionales para la temporada de fin de año.