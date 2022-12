Consejos para invertir en criptomonedas sin arriesgar el bolsillo

El mercado de las criptomonedas en el mundo llegó para quedarse y cada vez se abre más espacio entre los inversionistas y empresarios, los cuales pese al escepticismo de hace algunos años, poco a poco han empezado a comercializar esta divisa y conocer otras opciones para aumentar sus ganancias.

Sucesos mundiales como la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la volatilidad en los precios del petróleo, han fortalecido monedas como el bitcóin o el ethereum, poniendo incluso a pensar al gobierno de los Estados Unidos sobre la posible creación de un “dólar digital’ para hacerles frente en el mercado.

El auge de las criptomonedas ha sido tal que incluso hicieron presencia en los premios Grammy y hasta serán patrocinadores del mundial de Catar, tal y como lo anunció la plataforma de este tipo de divisas Crypto.com, la cual se unió a sponsors históricos de la máxima instancia del fútbol, como las estadounidenses Coca-Cola y Visa, y la alemana Adidas, aunque la Fifa no precisó la duración de este nuevo contrato.

Este nuevo panorama ha llevado a muchas personas (no solo inversionistas) a pensar en poner sus recursos en este mercado digital. No obstante, siempre está el miedo presente y por eso expertos hacen algunas recomendaciones para empezar de forma segura, mientras se conoce cómo funciona o, como dice el adagio popular, “se sabe dónde ponen las gallinas”.

A pesar de que el uso de las criptomonedas en Colombia y el mundo está en auge, el último estudio de la firma Chainalysis demuestra que, a nivel global, en el 2021 las estafas crecieron 82 % respecto al año pasado lo que se da, entre otras cosas, por el desconocimiento e inexperiencia de algunas personas al momento de invertir en este cripto-mercado.

Uno de los consejos que primero se da a las personas que ingresan al mundo de las criptomonedas, es que lo estudien como cualquier otra carrera, que se esfuercen en conocer al detalle los de su operación y que aprendan a identificar las plataformas dudosas donde no se debe invertir.

Según Santiago Vélez y Santiago Pérez, cofundadores de Universo Cripto, programa de educación en criptomonedas, una primera señal de alerta es el ofrecimiento de ganancias exorbitantes o de rápida rentabilidad, ya que como todo negocio, el de las criptomonedas también requiere tiempos prudenciales para que las inversiones crezcan.

“Es necesario que la gente se centre en comprar criptomonedas sostenibles, no ‘shitcoins’, es decir, criptomonedas que son algunas veces para estafas o que no aportan nada de utilidad. Actualmente existen alrededor de 12 mil criptomonedas pero la mayoría operan como una apuesta, para no comprar una sin valor”, explicó Santiago Pérez.

Otro consejo es irse por lo seguro para empezar e invertir en el top 2 de las criptomonedas si se trata de un primer acercamiento con esta divisa, que son hasta el momento el Bitcoin y Ethereum. En caso de querer comprar otro tipo de criptomonedas, lo mejor es hacerlo después de ganar experiencia y tener mayor conocimiento sobre este mercado.

Así mismo recomiendan no quedarse solo en la compra, ya que en muchos casos, tras adquirirlas, algunas personas simplemente las dejan en el Exchange (sistema centralizado de compra y venta) creyendo que así están seguras, sin saber que corren un gran riesgo de ser robadas o confiscadas.

“En este sentido una vez se adquieren, recomendamos sacarlas de aquí y llevarlas a una billetera ya sea fría, como una Ledger o sistema físico de almacenamiento de criptomonedas offline, o caliente, conectada a internet, porque la persona siempre debe tener el control de sus criptomonedas. Si no son sus claves, no son sus cripto”, dijo Santiago Vélez.

También es bueno tener un plan de inversión y procurar que sea en un ciclo completo de mercado (bajista y luego alcista) que oscile entre 3,5 y 4 años, ya que “si una persona con desconocimiento especula a corto plazo va a perder porque no tiene experiencia sobre cómo hacerlo, por el contrario si lo hace a un ciclo completo lo más probable, y de acuerdo con las estadísticas, es que haya una mayor probabilidad de generar ganancia”.

Según los cofundadores de Universo Cripto, para tener éxito con las criptomonedas es necesario estar actualizado frente al panorama económico y político mundial, ya que con base en esto se toman decisiones de inversión que permitan conservar el valor de la riqueza. Por ejemplo, el impacto de la invasión rusa a Ucrania en las bolsas mundiales.

“Toda persona que quiera que le vaya bien, debe tener presente no entregar las criptomonedas a terceros, sobre todo si garantizan una rentabilidad fija ya que estas hacen parte de un mercado de renta variable. Además, tenga en cuenta que para invertir en esta divisa no es necesario invitar a más personas para formar redes como en una pirámide”, concluyen estos expertos.

Por último señalan que es recomendable iniciar con inversiones pequeñas mientras se aprende del funcionamiento de este mercado y estar siempre atentos, porque no es cuestión simplemente de comprar y esperar a que la plata aumente.